Iguazú: El sector turístico volvió a movilizarse pidiendo una ley de emergencias

El destino Iguazú se sumó ayer al reclamo a nivel nacional y volvió a las calles exigiendo la ley de emergencia y la apertura de las rutas aéreas- terrestres.

Bajo el lema “Salvemos al Turismo”, trabajadores y empresarios del sector (hoteleros, gastronómicos, agentes de viajes, trabajadores del volante, guías, fotógrafos y todos los trabajadores relacionados con la industria) volvieron a movilizarse en Puerto Iguazú.



En la mañana del jueves, una caravana de vehículos partió rumbo a la plaza San Martín y posteriormente hasta el Hito de las Tres Fronteras para solicitar la Ley de Emergencia Turística y reclamar la habilitación de vuelos comerciales y viajes terrestres interprovinciales.



Tal como estaba previsto, desde las 10:40 hs, los manifestantes se concentraron en la rotonda de acceso a la ciudad de las cataratas. La caravana de autos recorrió por completo la Avenida Victoria Aguirre, desde donde pudieron escucharse las bocinas durante varios minutos, luego de una breve parada en la zona céntrica, un grupo marchó caminando y otros continuaron en sus vehículos hasta uno de los lugares más visitados de la provincia de Misiones.



Tal había sucedido días atrás la movilización no tuvo ningún orador en particular y el momento más emotivo de la jornada fue cuando se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, en un punto donde la fraternidad y el respeto son el común denominador con los países vecinos de fondo, siendo testigos de la necesidad de uno de los destinos más importantes del país.



“Una vez más y siempre apoyando al destino, hay que apoyar a lo que es el sustento nuestro de cada día, la ley de turismo sería un rescate paliativo, que nos va a ayudar a solventar la situación que estamos padeciendo”, agregó Mynor Espinoza, gerente general del Hotel Gran Meliá Iguazú.



“La ley de turismo es una herramienta que se tiene que usar, las medidas no están en claro y desde mi punto de vista está faltando el sentido de la urgencia. En la actualidad obtener un crédito es solo agrandar una deuda, no aliviaría a las empresas sino que les generarían un problema”, subrayó Jorge Antonio, empresario gastronómico.

