Iguazú: cerraron el ingreso al aeropuerto en reclamo del pago haberes y aguinaldo

Desde el pasado lunes, empleados de la empresa constructora Ratty S.A. reclaman el pago de sus haberes y aguinaldo en el acceso al aeropuerto Mayor Eduardo Krause Cataratas de Iguazú. El grupo de 120 trabajadores hace ya varios días suspendieron los trabajos como medida de protesta en reclamo por el pago del aguinaldo, además de pago de haberes al personal los despedidos el pasado 13 de diciembre. No obstante no lograron que se efectivice el pago y decidieron visibilizar el reclamo en el acceso a la terminal aérea.

El día lunes, simplemente se apostaron en el lugar sin interrumpir el transito ni afectar la operatividad del aeropuerto. Ya el martes, decidieron interrumpir el tránsito en una calzada, la de salida de la estación aérea. En la jornada de hoy el corte es total, los obreros exigen el pago de sus haberes. Según indicaron liberaran la ruta cada 15 minutos.

Según trascendió los trabajadores recibieron para navidad $1000, por parte de la patronal para evitar la manifestación y sobraron la quincena. No obstante aun no recibieron el aguinaldo y ya están en condiciones de percibir la segunda quincena de diciembre.

“Nosotros no cobramos, tenemos compañeros que están en Salta y Jujuy y no pueden volver porque no nos pagan, no es la primera vez que se atrasan con los pagos. Cumplimos con nuestro trabajo, ellos deben cumplir con su obligación”, destacó Pedro López delegado de la UOCRA.

Cabe destacar que no se permite el ingreso de automóviles y los que se encuentran adentro salen en tandas y el corte se levanta cada 40 minutos. Los pasajeros solamente pueden ingresar caminando.