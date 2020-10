Hallaron un cuerpo en San José e investigan si se trata de César Daniel Tizato

El cadáver apareció en una laguna ubicada en un predio llamado “La Rosita” y fue encontrado durante un operativo de la policía. Las vestimentas y características coinciden con la del joven de 16 años desaparecido desde el 30 de agosto.

Un cadáver fue encontrado este viernes por la mañana en una laguna ubicada en la localidad de San José y los investigadores investigan si se trata de César Daniel Tizato, el joven de 16 años que desapareció el pasado 30 de agosto cuando salió a realizar una incursión de caza con un vecino mayor de edad.

Según las primeras informaciones, la vestimenta y los rasgos del cuerpo encontrado hoy coinciden con la del adolescente que era intensamente buscado intensamente por las policía de Misiones. Justamente, el hallazgo lo realizaron efectivos de la División Infantería de Leandro N. Alem mientras realizan un operativo en un predio denominado «La Rosita», un extenso campo privado donde el joven fue con su vecino de caza el último día que se lo vio con vida.

La policía durante un operativo en busca de César Tizato

Los restos encontrados estaban en una laguna ubicada a 10 metros aproximadamente del Arroyo Pindapoy. Trabajan en el lugar diferentes dependencias de la Unidad Regional VII. Interviene el Juzgado de Instrucción N°4 de Apóstoles.

Qué se sabe hasta ahora

Tal como informó Misiones Online, el domingo 30 de agosto al mediodía, César, que en ese momento tenía 15 años, desapareció dentro de un campo privado (La Rosita) de 4.8000 hectáreas en San José, donde momentos antes había ingresado a cazar, en compañía de Richard Cristaldo, un vecino suyo de 41 años.

Cabe recordar que horas después del mismo domingo, Cristaldo volvió solo al barrio y le dijo a la madre de Tizato, que en el camino de regreso se encontraron con dos hombres que no identificó, quiénes le invitaron al chico a seguir en al chacra, ahora para pescar.

A partir de ahí no se supo más nada del adolescente, como tampoco de los dos “extraños” acompañantes que se quedaron con él en el inmenso campo.

Cristaldo fue tenido el 31 de agosto, pero obtuvo la libertad un día después por falta de pruebas. También acompañó a la familia, a los vecinos y a la fuerza de seguridad en la búsqueda del niño.

En declaraciones a Misiones Online, Cristaldo señaló que estuvo cuatro horas en el campo con el Cesár y ratificó que cuando volvían de cazar, se encontraron con «dos muchachos» que lo invitaron a pescar. «Yo dije que no quería ir ( a pescar) y ahí lo invitaron al chico (Daniel) y yo no quise porque él estaba conmigo. Ahí me aseguró que su padrastro ya sabía y que no había problemas. Le volví a repetir y me dijo: ‘no pasa nada’. Ahí se quedó con ellos. Se dirigieron al sector de lagunas y yo regresé a la casa de los padres a avisarles«, afirmó.