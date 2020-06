Hacia dónde se dirige la “nube” de langostas que amenaza con arrasar cultivos

La plaga se desplaza por Argentina, Paraguay, Brasil y en horas llegará a Uruguay. Está compuesta por insectos que pueden recorrer hasta 150 kilómetros por día y se alimentan de cereales, pastos y otras gramíneas

A la creciente preocupación por el coronavirus, que mantiene en alerta a la toda región, en las últimas horas se sumó un nuevo problema para Argentina, Brasil y Uruguay. Una “nube” de langostas, que se encuentra en el norte argentino, ya está a apenas 150 kilómetros de territorio uruguayo y amenaza también al gigante sudamericano, que declaró la emergencia fitosanitaria en dos de los estados del sur del país.



La manga que generó la alerta entró a Argentina a finales de mayo procedente de Paraguay y, según señaló el Gobierno brasileño, está compuesta por langostas de la especie Schistocerca cancellata, que pueden recorrer hasta 150 kilómetros por día y que, en millones de ejemplares juntos, pueden arrasar con cultivos de cereales, pastos y otras gramíneas.



Esa especie provocó varias infestaciones en 1938, 1942 y 1946, con focos originarios de Argentina que entraron en la región sur de Brasil y afectaron a los estados de Río Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina y Minas Gerais. En la época provocaron grandes pérdidas, especialmente en cultivos de arroz.



La “nube” avanza de acuerdo con las condiciones favorables que encuentran en el camino, como el clima cálido y seco, el viento y la comida, condiciones que están presentes en Río Grande do Sul, uno de los estados de Brasil que declaró la alerta.



Kátia Matiotti, entomóloga y taxonomista especializada en langostas; Marcos Lhano, biólogo especializado en langostas; y Carlos Goulart, jefe del Departamento de Salud e insumos vegetales y agrícolas de la Secretaría de Defensa Agrícola del Ministerio de Agricultura de Brasil, señalaron, en diálogo con el portal brasileño UOL, que el insecto, de la especie Schistocerca cancellata, se considera migratorio y, al mismo tiempo, se caracteriza por formar “bandadas”.



Otra de sus características es que viven en manada y terminan formando “nubes” para buscar alimento y facilitar su reproducción. Los machos miden 4 centímetros y las hembras son más grandes: 6 centímetros. Los adultos tienen una enorme mandíbula, capaz de devorar una rama en segundos. Se alimentan de cualquier tipo de verduras que encuentren en su camino pero no atacan a seres humanos ni a animales.



En cuanto a cómo se establece una “nube” como esta, una de las razones que más incide es el factor climático: el clima cálido y seco facilita su formación. Otro motivo es la eliminación de los enemigos naturales de las langostas, como pájaros, ranas, hongos y bacterias, en parte explicado por el uso indebido de insecticidas.



El Gobierno brasileño declaró la emergencia fitosanitaria en dos de los estados del sur del país ante el riesgo de que sus plantaciones sean atacadas por la “nube” de langostas que se encuentra en el norte de Argentina y pese a que inicialmente se prevé que avance hacia el sur de ese país.



El decreto del Ministerio de Agricultura que declara la emergencia en los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina, fronterizos con Argentina y Uruguay, fue publicado en la madrugada de este jueves en el Diario Oficial de la Unión.



La medida, con vigor por un año, le permite al Gobierno implementar un plan para la eliminación de la plaga, importar defensivos agrícolas, contratar brigadas para el combate al insecto y adoptar otras medidas de emergencia para proteger las áreas agrícolas de ambos estados, importantes productores de cereales.



El Ministerio decidió anticiparse y poner en marcha un plan para enfrentar la plaga y adoptar medidas de control tras haber dicho el miércoles que permanecía en “situación de alerta” pese a que la previsión inicial es que la manga de langostas avance hacia el sur de Argentina o hacia Uruguay.



La situación en Uruguay



El ministro de Agricultura, Carlos Uriarte, afirmó que el gobierno de Luis Lacalle Pou también está alerta y pidió a los productores denunciar inmediatamente en caso de detectar langostas.



“Esa nube de langostas, que tiene 10 kilómetros de largo por 3 de ancho, está a 150 kilómetros de la frontera. Eso podría determinar, por cálculos probabilísticos, que podría estar llegando al Uruguay. Ya cruzó el río Paraná y en un día recorrió en Argentina con viento a favor 140 kilómetros”, subrayó Uriarte, según declaraciones recogidas por Subrayado.



“La probabilidad de que alcance (Uruguay) existe pero debido a los pronósticos que manejamos de dónde van a estar los vientos, las heladas y el frío que se anuncia además de las lluvias, consideramos que si bien hay posibilidades, es poco probable que llegue en la misma dimensión en que está en Argentina”, concluyó.