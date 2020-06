Ginés anunció preparación de protocolo para fútbol

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García hizo el anuncio esta tarde y salió a responderle al DT de River, Marcelo Gallardo.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, indicó hoy que la cartera a su cargo está “trabajando en un protocolo más integral, con distancias y lo que hay que hacer dentro y fuera de un vestuario”, para cuando se plantee el regreso a los entrenamientos en el fútbol, y le respondió a las críticas del entrenador Marcelo Gallardo al puntualizar que fue “River el que no quiso presentarse a jugar cuando se pensaba que el campeonato iba a seguir dos o tres fechas más”.

“Gallardo me dijo que yo era contradictorio, pero si mal no recuerdo fue River el que no quiso presentarse a jugar cuando pensábamos que el campeonato iba a seguir dos o tres fechas más”, le indicó esta noche González García respondiéndole así al director técnico “millonario” en alusión al partido inaugural de la Copa de la Superliga en que los de Núñez no comparecieron en campo frente a Atlético Tucumán en el estadio monumental.

El propio Gallardo dijo ayer que le “gustaría que el ministro de Salud de la Nación explique cómo puede funcionar una industria con 500 empleados, y protocolos, pero no puede entrenarse un grupo reducido de futbolistas, también con protocolos”.

También el “Muñeco” dijo que su deseo era la vuelta a los entrenamientos bajo un estricto protocolo, algo en lo que González García desaprobó: “Si bien el riesgo es menor en un entrenamiento, el tema es el transporte, que estamos viendo cómo lo reducimos, porque el 75 por ciento de los jugadores está en el AMBA”, indicó.

“Esto podría ser solucionado con los jugadores de elite y de los clubes más importantes, pero no puede pasar en todas las divisiones. No deja de ser un riesgo que podemos evitar. Estamos con un pico de avance del coronavirus y me parece que no es el momento de poner el tema de hacer aperturas futbolísticas”, destacó el ministro.

“Pero lo entiendo a Gallardo, porque es un entrenador de fútbol, vive para esto, entiendo que esté nervioso y tenga ganas de volver. Esta es una cuestión que tiene que ver con los ánimos”, puntualizó.

González García reveló también que el presidente de AFA, Claudio Tapia, le realizó hace unos días “un pedido de reunión y le dije que sí, que no había ningún problema. Pero le aclaré que tuviera en cuenta que una reunión siempre genera expectativas e ideas de apertura, cuando el gobierno justamente está preocupado por las aperturas. Por eso no se hizo la reunión, ya que iba a generar falsas expectativas”, advirtió.

Tapia sostuvo hace dos días que la vuelta a los entrenamientos “tendrá lugar cuando todo el país entre el fase 4 de cuarentena”, luego de avisar que se había comunicado con el Ministro de Salud.

Por lo pronto mañana los 24 presidentes de los clubes de primera división mantendrán una reunión vía “Zoom”, para tratar este presente inactivo del fútbol argentino y, fundamentalmente, la proximidad del 30 de junio, día en que se terminarán los contratos de centenares de futbolistas.

Anoche Rodolfo D’onofrio apoyó a Gallardo y mañana estará en esa reunión en la que el vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, ya anunció que va a cruzar al presidente de Talleres, de Córdoba, Andrés Fassi, porque consideró que éste desde México “le faltó el respeto al fútbol argentino”, al referirse a ciertas incongruencias en las decisiones dirigenciales.