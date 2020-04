Filtro de Instagram permite que los animales de los billetes «hablen»

Rewilding Argentina celebra el Día del Animal utilizando un filtro de realidad aumentada en Instagram, los animales silvestres aparecen en los billetes argentinos emiten un mensaje.

Bajo el lema #diadelanimalencasa, la fundación Rewilding Argentina desarrolló una campaña que da visibilidad a las crisis ecológica y climática que enfrenta el planeta, y que amenazan de extinción a más de un millón de especies alrededor del mundo. A través de un filtro para Instagram se pretende alertar acerca de la delicada situación que enfrentan algunas de los animales más emblemáticos del país.



Durante la cuarentena circularon cientos de fotos y videos de animales silvestres recorriendo ciudades vacías y resurgiendo en sus entornos naturales debido a la poca presión humana. A pesar de la grata sorpresa que causaron estas imágenes, la realidad de fondo es mucho más compleja: según el último informe de la ONU sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, más de un millón de especies de animales y plantas podrían extinguirse.



En este momento tan particular que atraviesa el mundo, distintas personalidades, y la agencia creativa Digitas Argentina, se unieron a Fundación Rewilding Argentina para acercar y difundir la situación crítica a la que se enfrentan distintas animales icónicos de Argentina: el yaguareté, el guanaco, y la ballena franca austral.



Descargando un filtro de Instagram y Facebook, y escaneando los animales ilustrados en los billetes, estas especies “aparecen” mostrando una atractiva animación de realidad aumentada.



¿Cómo?

Abrir uno de los filtros desde el perfil de Instagram: @rewilding_argentina

Apuntar a la ilustración del billete que corresponda (el Guanaco en el de $20, la Ballena Franca en el de $200, y el Yaguareté en el de $500)

Se activa el mensaje en realidad aumentada.



Los espacios silvestres del planeta están desapareciendo a un ritmo sin precedentes. En menos de 50 años se perdió el 60% de las poblaciones de vida silvestre. En el transcurso del siglo pasado, el 90 % de los grandes peces oceánicos ha desaparecido.



Desde la agencia digital de creatividad y data Digitas Argentina creen «que la forma más eficaz de comunicar es a través de una experiencia lúdica y relevante. Más aún en contexto de cuarentena, en donde una dinámica simple como ésta puede pasar a ser el hito del día en casa”.



En Argentina el yaguareté es Monumento Natural, aunque se encuentra en peligro crítico de extinción, con menos de 200 individuos en todo el país en apenas el 5% de su distribución original. Gracias al trabajo mancomunado de FRA, el Gobierno de Corrientes, el Gobierno Nacional y la Administración de Parques Nacionales, cinco ejemplares del yaguareté (Panthera onca) se preparan para vivir libres en los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes.



Por su parte, el guanaco (Lama guanicoe), el mayor herbívoro de Patagonia, se encuentra en una delicada situación en esa región. Expertos estiman que antes de la llegada de los colonos europeos, entre 30 y 50 millones de guanacos habitaban Sudamérica, pero hoy queda apenas menos del 10% de su población original.



Martina Sasso, coordinadora del programa marino de Fundación Rewilding Argentina, Sin Azul No Hay Verde, comentó “es mi esperanza que este contexto (COVID-19) nos sirva para reflexionar como humanidad; finalmente la crisis ecológica nos puso a todos en cuarentena. Todas las personas debemos comprender que es imperativo proteger los pocos espacios naturales que aún quedan y trabajar para recuperarlos, especialmente restableciendo las poblaciones de los predadores tope, que cumplen un rol fundamental. No solo estamos extinguiendo especies, estamos destruyendo nuestra propia posibilidad de vivir en el planeta”



El programa marino de la FRA, Sin Azul No Hay verde, actualmente se está trabajando para que Península Mitre sea declarada un área natural protegida y evitar que la industria salmonera se instale en las prístinas aguas del Canal Beagle.