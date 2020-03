Fede Bal contó que tiene cáncer de intestino

Grabó un video que subió a Instagram. Informó que se tiene que someter a quimioterapia, rayos y tomar pastillas. «Soy joven y soy fuerte», dijo.

Hace unos días, Fede Bal anunció por medio de sus redes sociales que tuvo que suspender las funciones de Mentiras Inteligentes, la obra que se encuentra protagonizando en Mar del Plata, por un tema médico. Según contó el actor, descubrieron pólipos y tuvo que viajar de urgencia a Buenos Aires para realizarse una biopsia.



Este lunes, el hijo de Carmen Barbieri compartió un video con sus seguidores en Instagram en el cual indicó que tiene cáncer de intestino. «Hola a todos. Quería contarles un poco lo que estoy viviendo estos días. Me están escribiendo de todos lados, amigos, periodistas, hoy que ya tengo un panorama y un camino que recorrer, quiero contarles a ustedes algunas cosas. Hace pocos días me hice un estudio, una colonoscopia y una endoscopia que salió mal. Me encontraron diez pólipos, los cuales me extranjeros, y encontraron un tumor en mi intestino», comenzó diciendo el ex Bailando en la grabación.