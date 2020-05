Energía de Misiones habilita en su web una opción para reclamar por la facturación

El titular de la empresa, Guillermo Aicheler habló sobre la incorporación de este nuevo items en la página web de la prestataria del servicio de energía eléctrica.

El presidente de Energía de Misiones, Guillermo Aicheler brindó una entrevista radial en la cual despejó dudas sobre facturación y consumo de los usuarios e informó cuáles son las acciones que se activan para enfrentar las consecuencias de la cuarentena obligatoria debido a la pandemia del COVID-19.



“Tenemos conocimiento sobre algunos reclamos en cuanto a sobre facturación pero estamos atendiendo todas esas cuestiones y tomando todas las consultas” dijo en una entrevista con Radio República y resaltó que “es importante que se tenga en cuenta en primer lugar que si hay una mayor facturación es porque hubo un mayor consumo, no obstante puede haber errores y estamos trabajando sobre ellos”.



En ese sentido, “una de las soluciones inmediatas que hemos implementado para que los usuarios puedan realizar sus reclamos, fue incorporar un ítems en la página web denominado “reclamo por reiteración de consumo”, debiendo ingresar su número de DNI y CONEXIÓN e ingresando un correo electrónico para que así nosotros podamos responder a sus dudas. Estas medidas apuntan directamente a que las personas efectúen sus consultas a través de los canales online sin tener la necesidad de salir de sus casas”.



“Otro de los problemas que tuvimos y que lamentablemente es a causa de esta pandemia que estamos atravesando, son las mediciones del consumo de los usuarios que no se llegaron a realizar debido a la cuarentena obligatoria que comenzó en la semana del 20 de marzo aproximadamente del corriente, a la cual tuvimos que acatarnos y por ende brindar seguridad a nuestros empleados. En abril continuamos en la misma situación atrasándonos inclusive en la distribución de las facturas, todo ello nos trajo diferentes complicaciones que repercute directamente en la recaudación. Ya al día de hoy se encuentran en actividad los trabajadores del sector Toma de Estado, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad”.



En cuanto al parate económico debido al cierre de industrias, aserraderos y del sector turístico, Aicheler manifestó que el impacto es directo “pero eso no significa que hemos facturado más, al contrario. Hay una caída de más el 5% en el uso de la energía de la provincia. No estamos llegando a utilizar los 500 MW que utiliza Misiones normalmente”. Al margen de esa situación, informó que ayer “tuvimos que poner a punto en su funcionamiento la central de Urugua-í, a causa de una baja tensión que se produjo en el norte” y destacó el hecho de que “si hoy tuviésemos la crisis que tuvimos el año pasado en tres oportunidades, no pudiésemos soportar la generación de energía sin Urugua-í”.



En referencia al beneficio del pago del 50% de las facturas de las empresas, anunciado y encabezado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Economía, el titular de Energía de Misiones expuso que de las 800 empresas que tenemos para atender, han tomado conocimiento alrededor de 500, y de ese número solamente 97 hasta el día de ayer habían tomado la posibilidad de pagar con ese sistema.



El panorama es complicado y se generaliza desde la facturación hasta la relación con los proveedores “quienes también nos exigen el dinero que les corresponde. Sus costos se van modificando a medida que se van extendiendo nuestros plazos de pagos y también el efecto del dólar que pesa mucho” detalló sobre las dificultades que deben atravesar, las cuales consideró que “son múltiples y se agrava aún más con la situación de la pandemia que afecta a todos a nivel nacional y mundial”.



“Tenemos varios problemas a causa de la cuarentena pero le ponemos buena cara, no cortamos la luz a nadie y los reclamos se solucionan en el término de dos días como máximo”, finalizó Aicheler.