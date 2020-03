En Comandante Andresito ya se puede comenzar con la cosecha de yerba mate

Ya se puede comenzar la cosecha de Yerba Mate en Andresito.

Deberán cumplir los siguientes requisitos establecidos por el comité de crisis.

Comandante Andresito, 31 de Marzo de 2020

A LOS SECADEROS DEL MUNICIPIO DE COMANDANTE ANDRESITO

El Comité de Crisis del Municipio de Comandante Andresito pone en conocimiento las nuevas documentaciones a presentar para poner en funcionamiento los Secaderos de Yerba Mate, siguiendo los lineamientos, requisitos y recomendaciones pertinentes establecidos por parte del I.N.Y.M. y el Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia; además las Resoluciones y Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y su prórroga vigente hasta el último minuto del 12 de Abril del corriente año; dictadas por el Presidente de la Nación, para hacer frente a la propagación del COVID-19 en el País.

Dado que la actividad se encuentra exceptuada del “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” por el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia dispuesto por el Gobierno Nacional , en sus incisos 12 y 13, que pueden operar “las industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios” y también aquellas “actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca”; por lo cual se encuentran habilitadas las tareas de cosecha, como así también las que se desarrollan en secaderos y molinos.

Desde este Comité de Crisis y siguiendo los lineamientos del Decreto, sostenemos que la seguridad de la familia yerbatera es sumamente importante, tanto ante la pandemia vinculada al COVID 19 como a la epidemia del Dengue, por lo cual consideramos necesario estas recomendaciones durante las actividades de cosecha, acopio y secanza de la yerba mate:

En la chacra:

• Incrementar la higiene de los establecimientos.

• Evitar el uso compartido de elementos y herramientas de trabajo.

• Realizar con frecuencia la limpieza y desinfección de herramientas y equipos, utilizando para ello alcohol en gel o alcohol diluido (tres partes de alcohol y una de agua) y para las superficies lavandina.

Traslado del personal, Tarefa y flete:

• Se recomienda que, en la medida de lo posible, cada tarefero realice su traslado en forma individual, por sus propios medios y evitando aglomeraciones; presentando indefectiblemente una Declaración Jurada ante el productor y/o el prestador de servicios, de que se trasladará por sus propios medios al lugar de trabajo.

• De no ser posible el traslado de tareferos de forma individual, el traslado de trabajadores debe ser realizado con transporte habilitado, debiendo respetarse en todos los casos, la distancia mínima recomendada por los organismos competentes.

• El productor y/o prestador de servicios deberá presentar el Formulario 931, la Habilitación de Transporte del Personal (en caso de que sea necesario), Seguro y VTV, de dicho vehículo.

• En cuanto a transporte de Hoja verde, deberá presentar VTV, Seguro y Fotocopia de cédula del vehículo.

• En cuanto a materia prima que provenga de otras localidades se deberá ingresar con las documentaciones exigidas por las autoridades competentes, y un solo ocupante por vehículo

• No compartir cabina de camión, cosechadora o tractor.

• No se deberá compartir mate, tereré, utensilios para tomar agua. Debe haber disponibilidad de agua y cada trabajador con vasos o botellas individuales.

• En el momento de la cosecha, no trabajar de a pares. Cada cosechador deberá tener su líneo o zona de cosecha. También deberán marcarse las ponchadas, tijeras y serruchos para que sean personales. Las herramientas deben lavarse por lo menos dos veces al día.

• Los guantes, en caso de no sean descartables, deberán ser lavados o desinfectados.

• Se permitirá realizar la actividad únicamente a personas residentes en Comandante Andresito, habida cuenta de la vigencia de aplicación del protocolo de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, vigente en el país.

• Toda la Documentación exigida deberá ser presentada a los Secaderos por los Productores y/o Prestadores de Servicios; dicha documentación presentada por los Secaderos ante las Fuerzas de Seguridad como ser Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y Policía de la Provincia de Misiones.

• La documentación exigida en el párrafo anterior deberá ser presentada indefectiblemente hasta el viernes 03 de abril del corriente año.

Secaderos o playas de acopio:

• Es importante que el camionero se traslade solo sin acompañante.

• Evitar la congestión de personas en la báscula.

• La comunicación entre el personal del secadero y el camionero debe mantenerse al aire libre y respetando la distancia recomendada de 1,5 metros.

• Sólo deben estar en el lugar el personal mínimo indispensable para la actividad.

• Rociar las ponchadas con agua y lavandina, una vez descargadas.

PARA TODOS LOS CASOS

• Garantizar el lavado de manos. Tiene que haber jabón y agua disponible.

• Se recomienda la utilización de alcohol en gel o alcohol común de 96º diluido al 70% (7 partes de alcohol en 3 partes de agua).

• En las actividades grupales indispensables se deberá guardar una distancia mínima de 1,5 mts entre las personas.

• Se recomienda toser o estornudar sobre el pliegue del codo.

• Los trabajadores que tengan 60 años o más o que se encuentren en los grupos de riesgo enunciados en el Decreto 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional poseerán licencias, las cuales no afectarán la percepción de las remuneraciones normales y habituales.

• Si en el lugar de trabajo se presentan síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos seca y/o dificultad para respirar, el personal está obligado a informarlo a sus empleadores, quienes seguirán con el protocolo correspondiente ante esa situación. Si el empleado se encuentra en su domicilio presentando alguna de estas sintomatologías, debe consultar inmediatamente a su médico de cabecera o al que la empresa lo determine.

• Si alguien presenta fiebre de 38 grados o más llamar al 0800 800 26843 (COVID). Su retorno estará supeditado a la presentación de la alta médica. En caso de corresponder, seguir instrucciones de aislamiento o cuarentena.

• Si viene de provincias o países con casos ya detectados debe hacer la cuarentena (14 días aislados) antes de ingresar al predio o establecimiento.

• Para evitar las picaduras de mosquito y prevenir el Dengue utilizar ropa adecuada y repelentes en las áreas del cuerpo expuestas y no dejar recipientes con agua que puedan servir de criaderos de mosquitos.

Medidas tomadas por el Comité de Crisis del Municipio de Comandante Andresito.