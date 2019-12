Eliminatorias Qatar 2022: Argentina debuta de local contra Ecuador

Esta mañana en Paraguay la Conmebol dio a conocer el fixture completo de las Eliminatorias.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizó hoy en Paraguay el sorteo de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, cuyos enfrentamientos darán inicio en marzo de 2020.



El fixture determinó que la Selección Argentina arranque jugando el certamen como local contra Ecuador y luego visite a Bolivia, que en la primera fecha deberá ir a Brasil.





El sorteo también dictaminó que en la primera fecha Perú visite a Paraguay, Chile viaje para jugar ante Uruguay y Colombia reciba a Venezuela.



Mirá el calendario completo:





• FECHA 1: jueves 26 de marzo 2020





Argentina vs. Ecuador



Uruguay vs. Chile



Colombia vs. Venezuela



Brasil vs. Bolivia



Paraguay vs. Perú







• FECHA 2: martes 31 de marzo 2020



Bolivia vs. Argentina



Perú vs. Brasil



Venezuela vs. Paraguay



Chile vs. Colombia



Ecuador vs. Uruguay







• FECHA 3: jueves 3 de septiembre 2020



Argentina vs. Paraguay



Colombia vs. Uruguay



Brasil vs. Venezuela



Bolivia vs. Ecuador



Chile vs. Perú







• FECHA 4: martes 8 de septiembre 2020



Perú vs. Argentina



Uruguay vs. Brasil



Venezuela vs. Chile



Paraguay vs. Bolivia



Ecuador vs. Colombia







• FECHA 5: jueves 8 de octubre 2020



Argentina vs. Uruguay



Colombia vs. Brasil



Venezuela vs. Ecuador



Bolivia vs. Perú



Chile vs. Paraguay







• FECHA 6: martes 13 de octubre 2020



Brasil vs. Argentina



Uruguay vs. Bolivia



Perú vs. Venezuela



Paraguay vs. Colombia



Ecuador vs. Chile







• FECHA 7: jueves 12 de noviembre 2020



Argentina vs. Chile



Uruguay vs. Paraguay



Perú vs. Colombia



Brasil vs. Ecuador



Bolivia vs. Venezuela







• FECHA 8: martes 17 de noviembre 2020



Colombia vs. Argentina



Venezuela vs. Uruguay



Paraguay vs. Brasil



Chile vs. Bolivia



Ecuador vs. Perú







• FECHA 9: jueves 25 de marzo 2021



Venezuela vs. Argentina



Perú vs. Uruguay



Bolivia vs. Colombia



Chile vs. Brasil



Ecuador vs. Paraguay







• FECHA 10: martes 30 de marzo 2021



Argentina vs. Bolivia



Uruguay vs. Ecuador



Colombia vs. Chile



Brasil vs. Perú



Paraguay vs. Venezuela







• FECHA 11: jueves 3 de junio 2021



Paraguay vs. Argentina



Uruguay vs. Colombia



Perú vs. Chile



Venezuela vs. Brasil



Ecuador vs. Bolivia







• FECHA 12: martes 8 de junio 2021



Argentina vs. Perú



Colombia vs. Ecuador



Brasil vs. Uruguay



Bolivia vs. Paraguay



Chile vs. Venezuela







• FECHA 13: jueves 2 de septiembre 2021



Uruguay vs. Argentina



Perú vs. Bolivia



Brasil vs. Colombia



Paraguay vs. Chile



Ecuador vs. Venezuela







• FECHA 14: martes 7 de septiembre 2021



Argentina vs. Brasil



Colombia vs. Paraguay



Venezuela vs. Perú



Bolivia vs. Uruguay



Chile vs. Ecuador







• FECHA 15: jueves 7 de octubre 2021



Chile vs. Argentina



Colombia vs. Perú



Venezuela vs. Bolivia



Paraguay vs. Uruguay



Ecuador vs. Brasil







• FECHA 16: martes 12 de octubre 2021



Argentina vs. Colombia



Uruguay vs. Venezuela



Perú vs. Ecuador



Brasil vs. Paraguay



Bolivia vs. Chile







• FECHA 17: jueves 11 de noviembre 2021



Argentina vs. Venezuela



Uruguay vs. Perú



Colombia vs. Bolivia



Brasil vs. Chile



Paraguay vs. Ecuador







• FECHA 18: martes 16 de noviembre 2021



Ecuador vs. Argentina



Perú vs. Paraguay



Venezuela vs. Colombia



Bolivia vs. Brasil



Chile vs. Uruguay