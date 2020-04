“El uso de protectores no sirve sino cumplimos el resto de las medidas preventivas”

Afirmó el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad. El mandatario provincial sostuvo que la utilización de protectores bucales y nasales son mecanismos para cuidarnos entre todos.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad hablo este martes sobre el impacto de las medidas desarrolladas en materia de sanidad y económicas en el marco de la pandemia de Covid-19. Respecto a la decisión de implementar la utilización de protectores nasales y bucales (barbijos), el mandatario misionero, explicó que la obligatoriedad recae principalmente en el personal de la Administración Central, Entes Autárquicos y Organismos Descentralizados.



Así como también lugares de atención al público como bancos, entidades financieras, supermercados, estaciones de servicio, locales comerciales en general y transporte público de pasajeros. “A la población le sugerimos que utilice si va a transitar a asistir a esos lugares, es un forma de cuidarnos y de cuidar a los demás”, expresó.



En declaraciones a AgenciaHoy, el gobernador aseguró que no se trata de una medida única y que acompaña a las acciones preventivas ya conocidas como el distanciamiento social, el lavado de manos, no frotarse los ojos , ni tocarse la cara o la boca. “Impactará la utilización de protectores por el cambio en la fisonomía, pero no sirve de nada el uso de ellos, sino se cumplen con las otras medidas”, sentenció.



Finalmente hizo referencia a las medidas para sostener el sector económico. En ese sentido, resaltó el fortalecimiento de distintas áreas como la agricultura familiar, la ayuda del estado provincial para aquellas firmas que no puedan acceder a los créditos otorgados por los bancos con un 24%, descuentos de la energía, el diferimiento de algunos vencimientos, “serán tiempos difíciles pero confío en el empresariado misionero”.