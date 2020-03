El proyecto para legalizar el aborto llega el lunes al Congreso

El presidente Alberto Fernández enviará la iniciativa el 8M en coincidencia con la movilización y el paro de mujeres.

En el Gobierno nacional apuestan a tener listo el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para el lunes próximo, el mismo día en que miles de mujeres saldrán a las calles en el marco del 8M. Una vez que ingrese al Congreso, buscarán darle un tratamiento «exprés» para evitar dilaciones que pongan en peligro su aprobación, en especial en el Senado, donde el oficialismo aún no cuenta con los votos necesarios.



La iniciativa ya tiene el visto bueno del ministro de Salud, Ginés González García, que desde un comienzo buscó que el texto tuviera como eje a la salud. La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, encargada de coordinar el equipo interdisciplinario que lo redactó, está dándole los últimos retoques para que llegue al Congreso a principios de la semana que viene, dentro de los diez días que prometió el presidente Alberto Fernández durante la apertura de sesiones ordinarias.



El día elegido para presentar el proyecto de legalización del aborto no es al azar. En la Casa Rosada saben que para empezar el debate en el terreno parlamentario necesitan hacerlo con fuerza y nada mejor que con miles de mujeres festejando frente al Congreso. Si bien no se descartó hacer la presentación el domingo 8 de marzo, Día de la Mujer, cuando habrá diversas acciones territoriales y cese de tareas de cuidado en diferentes puntos del país, el lunes 9 tiene la ventaja de que durante esa jornada se llevará adelante un paro feminista y una masiva movilización.



Según dos fuentes del Ejecutivo nacional, «todo está preparado para que la presentación del proyecto de legalización del aborto sea el lunes». Desde el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que conduce Elizabeth Gómez Alcorta, saben que el debate no será fácil y que quiénes están en contra de la IVE darán la disputa en el terreno público. La propia Conferencia Episcopal ya convocó a una misa contra el aborto en la Basílica de Luján para el domingo próximo bajo el lema «Sí a las mujeres, sí a la vida», invitación que le llegó a través de whatsapp a más de un funcionario nacional.



Aunque en el Parlamento juran que desconocen la letra del proyecto, desde el oficialismo empezaron las negociaciones para conseguir unificar el voto puertas adentro, algo que en la Cámara Alta asoma como imposible. El presidente del bloque, José Mayans, ya adelantó que no acompañará, al igual que no lo hizo en 2018 cuando se discutió la iniciativa de la Campaña Nacional por al aborto legal, seguro y gratuito, que obtuvo media sanción en Diputados y fue rechazada en el Senado.