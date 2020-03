El precio de la yerba mate será fijado por laudo de Nación

De esta manera, los nuevos valores del kilo de hoja verde y del kilo de yerba mate canchada deberán ser determinados por la Secretaría de Agricultura, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

El Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) decidió este martes enviar a laudo la fijación del precio de la materia prima de la yerba mate para el período abril – septiembre de 2020. De esta manera, los nuevos valores del kilo de hoja verde y del kilo de yerba mate canchada deberán ser determinados por la Secretaría de Agricultura, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.



La Ley 25.564 establece que los precios para el kilogramo de hoja verde de yerba mate y el kilogramo de yerba canchada deben ser acordados dos veces al año por acuerdo unánime del Directorio del INYM, y en caso de no lograrse, deben ser definidos por la Secretaría de Agricultura de la Nación.



Durante la reunión uno de los sectores que frenó un posible acuerdo fue el de secaderos. Sergio Delapierre, representantes del sector en el directorio del INYM, manifestó que «el problema no son los costos dolarizados o no. El tema es que falta yerba y así subirá; y los productores a menos de $22 no te venden».



Hasta el 31 de marzo próximo se encuentran vigentes los valores de 15, 25 pesos el kilo de la hoja verde y en 58,10 pesos el kilo de la yerba mate canchada, ambos puestos en secadero.