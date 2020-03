El “Monito” Vargas es el cuarto futbolista argentino con coronavirus

El ex Velez es uno de los seis jugadores del Espanyol de Barcelona infectado por el virus. Lo confirmó el Bocha Batista, su entrenador en el seleccionado Sub 23.

Matías «Monito» Vargas, integrante del seleccionado sub 23 de fútbol que logró la clasificación a los postergados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es uno de los jugadores del Espanyol, infectado con el virus.



La confirmación de la noticia fue hecha por el entrenador albiceleste, Fernando «Bocha» Batista, en una nota concedida a la señal TNT Sports. «Hablé con Matías (Vargas) y me confirmó que es uno de los afectados por el contagio. Por suerte está mucho mejor, recuperándose”, contó el director técnico.



El ex jugador de Vélez está atravesando actualmente el obligatorio período de aislamiento en la ciudad de Barcelona.



Por ahora, el club catalán no dio comentarios al respecto de Vargas, que además se convierte en el cuarto jugador argentino de fútbol con el virus luego de los casos confirmados y comentados públicamente de Germán Pezzella (Fiorentina), Ezequiel Garay (Valencia) y Paulo Dybala (Juventus).