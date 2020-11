El Gringo Barreto:A mí me asaltaron y casi me matan a golpes y desesperados fueron a realizar una falsa denuncia.

El Gringo Barreto:A mí me asaltaron y casi me matan a golpes...

Sergio «El Gringo Barreto» habló con WWW.NOTICASDELNORTE.COM, y mostró su preocupación, por el hecho en el cuál dijo ser víctima y siente que hoy algunos lo tildan de verdugo.

«Me robaron el reloj,cadena de oro del cuello, anillo, billetera, me tenían boca abajo con la cara destrozada y reconoci a uno, me robaron y se les fue la mano a los 3 tipos uno era mi vecino».

«Y allí se ensañaron..hasta que uno dijo..lo mataste loco..y se asustaron al ver mucha sangre y huyeron.»

«Ahí fue cuando el Serawin mi vecino gritaba a los otros 2 …hay que matarlo a este viejo de mierda..nos reconocio!

» Me llevan al hospital por las graves heridas. Y me dejaron tirado en la calle hasta que llega mi señora y se encuentra con el espectáculo.. su marido medio muerto en un charco de sangre, pero pierde fuerza muy rápido su declaracion»

«Ellos asustados buscaron asesoramiento y levantaron una falsa denuncia mientras yo estaba en el madariaga, me deriban al Madariaga, nada de eso encaja y nada de eso existió como dice la justicia» afirmó el cantante.

«Creo ciegamente en la justicia, sé que sus dichos solamente son para cubrirse y zafar de lo que hicieron, soy una persona sumamente amable y respetuosa, pero muy recto cuando las cosas están mal, simplemente lo digo, porque hay que aplaudir lo bueno y criticar lo malo para mejorar siempre y todo lo que dijeron es una gran mentira y con el tiempo la justicia me dará la razón, pero no quiero que se digan mentiras porque las fotos muestran claramente la grave agresión que sufrí, y que se haga justicia» sentenció el cantante.