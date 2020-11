EL GOBERNADOR ENTREGÓ TÍTULOS A DOCENTES EN ALEM

Leandro N. Alem. 4 de noviembre. El gobernador Oscar Herrera Ahuad participó en la entrega de títulos a estudiantes que finalizaron el cursado de la carrera de “Asistente Técnico Docente” en la Escuela Normal Superior N° 1 de Leandro N. Alem. Fueron 300 los egresados que y por cuestiones sanitarias se realizó la colación simbólica de cinco de ellos.“Siempre pido que los compañeros docentes de toda la provincia puedan acceder a las políticas públicas, de equidad e igualdad de oportunidades, y seguir incorporando conocimiento para todos los alumnos misioneros. Esto beneficia a nuestros estudiantes con mejor calidad educativa”, recalcó Herrera Ahuad en el acto. Además, evocó la memoria de Marilú Leverberg, anterior Secretaria General de la UDPM e impulsora de la iniciativa, al destacar que la capacitación no era cuestión política, sino de necesidad. “Hoy venimos a celebrar un resultado, que se da en un momento difícil para la sociedad”, agregó.“La importancia que tiene para el docente esta capacitación es algo que yo vengo a reivindicar”, destacó el Gobernador y manifestó que la necesidad de capacitación continua sigue vigente para los docentes de la provincia, sobre todo para los tiempos de regreso a las aulas con calidad educativa, con servicio y compromiso.En la entrega también participaron el intendente de la localidad Valdemar Wolemberg; el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Miguel Sedoff; el presidente del Consejo General de Educación, Juan Alberto Galarza; el diputado nacional Ricardo Wellbach y el secretario de la UDPM Rubén Darío Caballero.Fortalecimiento de las TICS en MisionesLa carrera de asistente técnico docente se dictó en tres sedes, Escuela Normal Superior Nº 1 de Alem, Sede Puerto Esperanza: EPET Nº 18 y Sede Posadas: Escuela de Comercio Nº 18. La oferta académica estuvo destinada a los trabajadores que realizan su tarea como facilitadores técnicos escolares del ex plan Conectar Igualdad. Uno de los principales objetivos fue dotarlos de conocimientos pedagógicos y técnicos de su área.La capacitación fue gratuita y apuntó en avanzar en la eficacia educativa en la provincia. La carrera fue lanzada en 2017, con la finalidad de que el personal técnico del ex Conectar Igualdad no perdiera su estabilidad laboral. También para que las escuelas puedan contar con una figura técnica que colabore con la implementación de las TICS, un área esencial sobre todo en el marco de esta pandemia.Esta capacitación y el trabajo conjunto en políticas públicas reafirman el compromiso de Misiones con los jóvenes en la cuestión educativa.