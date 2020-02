El cruce de Pitana con Montiel y las críticas de Lunati

El árbitro misionero se cruzó feo con el defensor y Enzo Pérez le pidió que «no le faltes el respeto» al lateral. Lunati lo liquidó en redes sociales.

Hace pocas semanas fue con Wanchope Abila, jugador de Boca. Ahora, se cruzó con un jugador de River. Néstor Pitana, árbitro mundialista, no tiene evidentemente el mejor manejo de los partidos ni las formas correctas dentro del campo. Cada vez más son los que se quejan de su destrato. El colorado comienza a ser una habitué del escándalo.



Ayer, en el partido con Central Córdoba de Santiago del Estero, el juez mantuvo una acalorada discusión con el defensor del Millo Gonzalo Montiel después de una falta a mediados del segundo tiempo. Tras el encontronazo, el juez se quedó con la sangre en el ojo y con mucho enojo contra el zaguero del Millonario. Por eso, un referente de River como Enzo Pérez se paró al lado para defender a su compañero y las cámaras lo captaron mientras le decía «no le faltes el respeto».



El antecedente



No es nada nuevo este escándalo entre Pitana y Montiel. Hay un antecedente de noviembre de 2017, cuando Boca le ganó 2-1 a River en Núñez tras la recordada eliminación en semis de la Libertadores contra Lanús. Aquella tarde, el técnico Marcelo Gallardo se acercó a Pitana y le advirtió: «Nunca más le digas pendejo a un jugador. Le dijiste pendejo a Montiel. No le faltes el respeto».



Lunati lo atendió



Mientras tanto, en su rol de hincha de River, el ex árbitro Pablo Lunati cuestionó duramente a su colega en redes sociales. «Me da la sensación que Pitana tiene un problema con River. Si, tiene un problema con River. Querido Pitana, a Cardona en la cancha de River lo echaste porque algunas situaciónes y contextos SUPERAN TU CAPACIDAD EN UNA CANCHA, RIVER NO TE DEBE NADA, DEJA DE JUGAR EN CONTRA NUESTRO», escribió Lunati en su cuenta de Twitter.



El ex árbitro le reclamó a Pitana por algunos fallos durante el encuentro con los mendocinos, como el de un penal no cobrado en favor de River y una patada de Gervasio Núñez a Enzo Pérez.