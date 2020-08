COVID-19. El Comité de Crisis de Andresito, informa nuevas medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio

En la noche de ayer, en el HCD de Cmte Andresito, se reunieron los integrantes del Comité de Crisis de la localidad para evaluar y analizar acciones implementadas a la fecha

Por medio de la presente el COMITÉ DE CRISIS se dirige a Usted con el fin de informar las nuevas medidas protocolares referente a las actividades en el municipio, que tendrán inicio a las 0: 00hs del día 13/08/2020 hasta las 0:00 del dia 27/08/2020 totalizando 14 días.

Las mismas son de carácter obligatorio y el incumplimiento acarreará en la clausura del establecimiento.



1 ° El cese de las siguientes actividades:

Fútbol de cancha grande (polideportivo, canchas privadas, canchas de barrios y plazas).

Bares.

2º Restricciones en las actividades deportivas individuales y colectivas tales como:

Canchas de paddle, fútbol salón, vóley, gimnasios. Se atenderán con turnos programados, deberán intensificar las medidas de bioseguridad, distanciamiento no menor a 2 metros entre personas.

Queda terminantemente prohibida la venta de bebidas y alimentos para el consumo en el lugar así como permanencia de los atletas fuera de sus correspondientes turnos.

El horario permitido para estas actividades es hasta las 23 hs.

3º Restricciones en las actividades de restaurantes.

Restaurantes. (Habilitados para este fin) Se deberán intensificar las medidas de bioseguridad, distanciamiento no menor a 2 metros entre personas, los horarios de atención serán de 11hs a 14: 30hs y de 19: 30 hasta 23 hs.

Establecimientos cuya habilitación municipal no figure como restaurante, quedan prohibidos de vender bebidas y alimentos para su consumo en el lo (Kioscos, Delivery, etc.)

Iglesias reducción del horario hasta las 20:00 hs. Intensificar las medidas de bioseguridad, distanciamiento no menor a 2 metros entre personas.



Protocolo:

El uso de barbijo casero o tapa boca es obligatorio dentro del territorio Provincial (decreto 450/20).

Los deportistas están exceptuados de utilizar barbijos o tapabocas durante el momento de actividad física deportiva y deberán respetar el distanciamiento deportivo.

Es responsabilidad de la institución proveer los elementos adecuados, en cantidad suficiente y en forma accesible en los lugares de uso frecuente para poder acceder a una adecuada higiene de manos (lavado de manos con jabón, solución hidroalcohólica, toallas de papel y cesto de basura).

Disponer de dispensador de soluciones alcohol en gel, en distintos accesos a las instalaciones para favorecer la higiene de mano

Deben en todo momento cumplir las medidas de prevención recomendadas por la autoridad sanitaria:

✓ Distanciamiento social: Mantenerse 2 metros de distancia entre personas.

Evitar el contacto físico con otras personas: por ejemplo: dar la mano, abrazar o besar

✓ No compartir el mate, vajilla y utensilios.

✓ Los platos, vasos, cubiertos, deben ser adecuadamente lavados o usar descartables

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o higienizarse con una solución de alcohol al 70 %. El lavado de manos recomendado es de 40-60 segundos.

Realizarlo principalmente: antes y después de cada comida, manipular alimentos, prendas

de vestir usadas, basura y desperdicios. luego de tocar superficies públicas (mostradores,

pasamanos, picaportes, barandas, etc.), manipular dinero, tarjetas de crédito/ débito,

llaves, animales, etc .; después de utilizar instalaciones sanitarias.

. Toser o estornudar utilizando el pliegue interno del codo o utilizar pañuelos descartables y

luego desecharlos en un cesto de basura.

No llevarse las manos a la cara.

Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia.

. Ventilación natural del ambiente mínimo cada hora durante 15 minutos.

. Limpieza y desinfección del ambiente mínimo cada 2 horas según el flujo de personas.



Preparo de productos para desinfección

LAVANDINA CANTIDAD LAVANDINA CANTIDAD AGUA

25gm Cl/ litro (2,5 %) 20 ml (2 cucharadas de sopa) 1 litro

50 gm Cl/ litro (5 %) 10 ml (1 cucharada de sopa) 1 litro

100 gm Cl/ litros (10 %) 5 ml (1 cuchara de te) 1 litro

ALCOHOL 96 % CANTIDAD ALCOHOL CANTIDAD DE AGUA

700ml (3,5 vasos) 300ml (1,5 vaso)

AGUA OXIGENADA 10 % 100 ml (0,5 vaso) 500ml (2,5 vasos)

AMONIO CUATERNARIO Según recomendación del Según recomendación de fabricante.