Educación en tiempos de pandemia: “No se calificará con nota, sino que será evaluado el trabajo realizado”

Así lo aseguró el ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff, quien asu vez dijo que en este período “la prioridad es el sostenimiento del vínculo pedagógico”.







Debido a la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica que atraviesa el país, desde el sector educativo de la Misiones afirmaron que se realizará la evaluación a los niños y niñas “sin promoción ni calificaciones.



El ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff, indicó que se utilizarán “diversas metodologías e instrumentos como e-portfolios, proyectos, trabajos prácticos, mapas conceptuales, reportes escritos o audiovisuales entre otras herramientas elegidas por los docentes”, sostuvo.



A su vez, manifestó que a evaluación del alumnos se realizará “sin promoción ni calificaciones. La prioridad es el sostenimiento del vínculo pedagógico. Durante la Emergencia Sanitaria no se calificará con nota ningun desempeño de los alumnos, sino que sólo se evaluará el trabajo realizado”, explicó el funcionario.



“Creemos que no es necesaria la calificación pero si la evaluación, ver cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje, si tienen sugerencia o dudas, evaluamos los saberes. Cuando regresemos a la normalidad de la presencialidad haremos una revisión de los contenidos curriculares que se hicieron y ahí calificamos y veremos cómo seguir avanzando”, remarcó Sedoff.



Para terminar, el ministro analizó el presente que se vive debido a la pandemia y aseguró que la familia

“enfrentan varios problemas, y como sistema educativo debemos acompañar no sumar más presiones, no se puede generar angustias por un nota o por una entrega de trabajo, debemos ser prudentes y cuidar a los alumnos”, finalizó.