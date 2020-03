Docentes: «El aumento no nos alcanza»

Bajo el lema “el aumento no nos alcanza”, es lo que fueron a plantear a la Casa de Gobierno en Misiones los sindicatos no oficialistas junto a agrupaciones docentes y asambleas autoconvocadas que movilizaron el 27 de febrero en Posadas. Exigieron una vez más la convocatoria por parte del gobierno provincial a una Mesa de Diálogo con la participación de todos los actores del sistema educativo para discutir salario.

Luego del rechazo masivo que generó el aumento salarial de 20% anunciado el pasado 13 de febrero por el gobierno de Misiones, los gremios que lo avalaron (UDA; AMET; SEMAB y UDPM) relativizaron lo perjudicial que resulta dicha medida sobre el salario docente aduciendo que se volvería al diálogo una vez realizada la Paritaria Nacional y que los porcentajes anunciados se adecuarían con la misma.

El 26 de febrero se anunció el acuerdo alcanzado en la instancia nacional, que mueve el piso salarial docente a $ 23 mil en marzo y a $ 25 mil en julio. Los sectores docentes disidentes manifestaron claramente que la nueva Paritaria Nacional no mejora en nada la situación salarial de los docentes misioneros: “expresamos que es insuficiente la propuesta realizada por el gobierno nacional en el marco de la paritaria docente del día de ayer consistente en 23 mil pesos de piso en marzo y 25 mil pesos de piso a partir del 1 de julio, sumando un total de 24,5 % lo cual lejos está de los valores estimados para la inflación anual superior al 40 %.”

Además de la insuficiencia del aumento, la nota expresa el rechazo a la inclusión en el salario de sumas en negro, posición que ratifica Mónica Gurina, docente integrante del Consejo Directivo Provincial de ATE Misiones: “la Paritaria Nacional trae otra vez a la discusión el tema del salario en negro, hace un planteo que son cuatro cuotas donde el incentivo docente se va a duplicar, que son los meses de abril, mayo, junio y julio. Después de eso no hay nada”.

La integrante del CDP señaló que “el piso salarial se mueve de manera insignificante en un contexto de lo que fue la pérdida del poder adquisitivo del salario. Es insignificante el aumento, que además toca el salario afectándolo con sumas en negro”. Pero además, enumerando sobre los puntos que generan disconformidad en el acuerdo alcanzado a nivel nacional, sostuvo que “no tenés la cláusula gatillo. Si yo no ato el aumento salarial a una cláusula que una vez que se modifica la inflación también modifica en el mismo porcentaje el salario la verdad es que seguimos perdiendo”.

“Acá ahora en Misiones lo que estamos planteando es que el aumento no nos alcanza, que también incorpora a nivel provincial sumas en negro que nosotros no aceptamos, históricamente los trabajadores nos hemos manifestado en contra de esto. No admitimos que el gobierno haga esa propuesta de oferta”, sentenció Gurina.

En tanto Atiano Maisonaves, docente y secretario General Adjunto de la Seccional San Pedro de ATE explicó cómo impacta en el salario de los docentes misioneros el acuerdo nacional: “hoy la realidad del salario docente nos indica que la provincia no se quiere hacer cargo de maestro, la provincia le está pagando 12 mil pesos al maestro y el resto lo aporta la Nación para llegar al piso salarial de los $ 20.240. Ahora al levantar este piso a $ 23 mil se agrava más la situación en la que estamos porque se agregan aún más componentes nacionales que van a venir como adicional no remunerativo, no bonificable; lo que significa que aquellos que tenemos antigüedad o tenemos zona no percibimos estos aumentos”.

Asimismo detalló el dirigente que en una provincia como Misiones, una de las que exhibe los niveles salariales docentes más bajos del país, el piso salarial fijado por la Nación funciona como techo: “el docente con este salario de 23 mil pesos que es lo que fijó la Nación como mínimo, al maestro acá en Misiones siempre le resultó un techo. El maestro que recién se inicia no va a cobrar más de 23 mil, va a ser el techo”.

ATE Misiones