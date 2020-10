Detienen a la madre y a los padres sustitutos de la bebé que fue vendida en la frontera de Posadas y Encarnación

De acuerdo a los datos brindados por la Agente Fiscal de Encarnación, el padre de la bebé, oriundo de esa ciudad denunció que su ex pareja fue hasta el vecino país estando embarazada y cuando regresó lo hizo sin su hija. Esto motivó la formulación de una denuncia tanto en la Fiscalía de Encarnación como en la ciudad de Buenos Aires, ya que todo indicaba que su hija había sido entregada.

Tras una investigación realizada en el vecino país logró encontrar a su hija y rescatarla de una pareja que quedó detenida, según contó la fiscal en una entrevista a un medio de Encarnación.

La niña llegó la mañana de ayer jueves hasta la cabecera del Puente San Roque González de Santa Cruz donde fue recibida por su padre e inspeccionada médicamente para luego quedar a cargo de este.

La Fiscal señaló que la “valentía y determinación” del denunciante fue clave para recuperar a su hija atendiendo que generalmente los padres no suelen cuidar estos detalles basándose en la cantidad de denuncias por incumplimiento del deber alimentario que existe.

Por otra parte, la abogada del padre, Miriam Gauvry, contó en FM SHOW que “la tuvo en Posadas y anotan a la bebé reconocida por un padre que no era su padre, la familia de la señora –la hermana de la mamá de la menor y el papá biológico de la menor- hacen la denuncia en Paraguay y se inicia la causa en el Juzgado Federal, se da intervención a la Defensoría de Menores y ahí empieza la causa”.

La abogada contó que “hubo un ADN que determinó el vínculo biológico parental y la menor, entonces en ese momento en el que se determina la filiación, se cierran las fronteras por la pandemia y ahí empieza el derrotero del papá para recuperar a su hija”.

“Yo no sé dónde está la madre. Tendría que averiguar y dar datos ciertos, no sé. Sé que están procesados, pero yo me dediqué a otra cosa. Esto fue un milagro. Fue muy desgarrador, desde el momento en que tuvimos que buscar a la beba y encontrarla, fue durísimo, pero ahora estamos emocionados por este encuentro”, relató.

Además, la mujer aclaró respecto a una supuesta venta de la menor: “No tengo ningún tipo de pruebas de que la beba fue vendida, está en manos de terceras personas. La verdad que cómo llegó no sé. Pero no está con la madre. La justicia federal es la que tiene que determinar esto. Quiero y tengo que resaltar el accionar de la justicia para lograr esto. Se ha actuado de manera perfecta. La doctora Kizcka no institucionalizó el problema. No hubo un peso por ningún lado, no se cobró nada de este proceso”.