Cuarentena por coronavirus: aislamiento hasta el 10 de mayo, con poca flexibilización

Esa fue la recomendación del comité de expertos. El anuncio se formalizaría hoy, previa teleconferencia con los gobernadores.









Con la recomendación del comité de expertos escuchada ayer en la Quinta de Olivos, y de acuerdo a fuentes oficiales, esta noche el presidente Alberto Fernández anunciará una extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo. La continuidad por quince días más de la política de aislamiento social, preventivo y obligatorio fue decidida tras una ronda de consultas de Fernández, con distintas mesas que van monitoreando la evolución de la pandemia de Covid-19. Posiblemente hoy, el presidente mantenga reuniones por videollamada con los gobernadores, como paso previo antes de anunciar la continuidad de la cuarentena.



Ayer al mediodía, el presidente Fernández escuchó a una decena de expertos en epidemiología, quienes estuvieron en la Quinta de Olivos junto al ministro de Salud, Ginés González García y la secretaria de Acceso a la Salud (y una de las funcionarias más activas en la emergencia sanitaria), Carla Vizzotti.



Omar Sued, presidente de la Asociación Argentina de Epidemiología, ya había adelantado en días previos a la cumbre su posición de continuar con la cuarentena, con el “aislamiento social” como mejor remedio para detener los contagios. Igual opinión dejó ayer el infectólogo de la Fundación Huesped, Pedro Cahn. Ginés González García también opinó que las restricciones a los desplazamientos masivos son clave para evitar la propagación del virus. El ministro de salud, no obstante, insistió en su concepto de “ingreso a una nueva fase” de la cuarentena con una flexibilización en las provincias o regiones con poco impacto de la pandemia.



La cuarentena obligatoria fue dictada el 20 de marzo pasado, primero hasta el 2 de abril. Luego fue prorrogada hasta el 12 de este mes y después hasta el domingo 26. La nueva extensión, hicieron trascender distintos funcionarios nacionales, será hasta el 10 de mayo.



Fernández mantiene una posición dura, dicen a su alrededor. “No se va a regalar todo el esfuerzo económico y social que se viene haciendo con la cuarentena; las aperturas serán por territorio”, dicen en Olivos.



Además de intercambiar opiniones con los especialistas en políticas sanitarias, Fernández evaluó las recomendaciones que surgieron el miércoles de la reunión de la mesa interministerial: Nueve ministros, coordinados por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, evaluaron los pedidos llegados desde las provincias. Los funcionarios acordaron flexibilizar la obra pública y privada en algunas provincias, al igual que el ejercicio de algunas profesiones o el comercio minorista con entrega a domicilio.



En el comité interministerial, se acordó la pronta habilitación para el ejercicio de “profesiones liberales” en Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Jujuy y Neuquén. También el visto bueno a los pedidos para reabrir la obra privada en San Juan, Santa Cruz, Misiones, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén y Jujuy, donde las gobernaciones están ultimando los protocolos sanitarios con que se reanudarán las tareas.



Esta semana, a la vez, el gobierno también habilitó permisos para la obra pública en Catamarca, Chaco y Corrientes, mientras que la semana que viene habrá luz verde en Tierra del Fuego y Tucumán. Santa Fe también solicitó permiso para reactivar el golpeado sector de la construcción.



Ayer en Olivos, los expertos -y con ellos coincidiendo el ministro González García y Vizzotti- enfatizaron la recomendación de no flexibilizar la cuarentena en la región metropolitana. La Capital Federal y el conurbano bonaerense son los dos focos principales de contagios. En abril, señalan, se duplicaron los casos de circulación local. Las infecciones domésticas están cada vez más cerca de los contagios importados.



En este marco de cautela aconsejada por el comité de expertos, las escuelas continuarán cerradas; el transporte público -un gran vehículo de propagación del virus- deberá continuar funcionando con pocos pasajeros, se coincidió. También se aconsejó que sigua siendo férreo el control de tránsito interjurisdiccional. Fronteras provinciales cerradas menos para el transporte comercial.



“Yo soy cautamente optimista. Pienso que va a haber un pico por junio pero que no va a colapsar al sistema de salud. Va a ser un pico manejable, moderado. No vamos a tener un pico como el de Estados Unidos, Italia, España o Francia”, opinó el infectólogo Eduardo López entrevistado por Radio Rivadavia, tras dejar la reunión en Olivos. López, médico del Hospital Nacional de Niños Ricardo Gutiérrez, coincidió con sus pares en “prolongar la cuarentena”.



También integrante del comité de expertos, la infectóloga Carlota Russ confirmó que en la reunión con el presidente Fernández se analizó la flexibilización de la cuarentena “para algunas actividades económicas” en base a las realidades de las provincias.



Anoche, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, estimó en conferencia de prensa que el aislamiento social preventivo y obligatorio continuaría “por los próximos 4 meses”.