Cuarentena administrada: En Misiones autorizará las actividades de profesionales y las obras privadas

La decisión administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, se difundirá «en las próximas horas en el Boletín Oficial».





El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dará a conocer, a través de una resolución en el Boletín Oficial, qué actividades quedarán exceptuadas de cumplir con la cuarentena. El funcionario mantuvo reuniones esta tarde con el Comité de Seguimiento de la Emergencia por el coronavirus. Allí, habría definido cuáles se eximirán, y en qué provincias podrán ponerse en práctica. Nuevamente, se pone a disposición la “cuarentena administrada”.



Cafiero podría habilitar la actividad de profesionales autónomos con título habilitante. Según la información que consignó Noticias Argentinas (NA), éstas podrían ser abogados, ontadores, entre otras. Estas podrían ponerse en práctica en Misiones, Entre Ríos, Salta, San Juan y Neuquén. Vale aclarar que la “cuarentena administrada“, que se anunció hace dos viernes, se trata, justamente, de que cada provincia solicita una tarea para habilitar, y el Comité tomará la decisión final.



Además, la mencionada agencia aseguró que “la obra pública” también se eximiría en una resolución, que se publicaría en las próximas horas. En esta ocasión, se trataría de la forma privada, que se realizaría en los distritos de Misiones, Salta, San Juan, Santa Cruz, Entre Ríos, Mendoza y Neuquén. El Estado estableció que cada provincia se hará cargo del protocolo sanitario, ya que se estableció en un decreto del fin de semana pasado.





Hace una semana, el presidente Alberto Fernández encabezó un encuentro con representantes de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina y la Cámara de la Construcción. Allí se habría analizado que esta actividad vuelva a ponerse en funcionamiento. NA indicó que se elaboró un protocolo sanitario que deberán poner en funcionamiento una vez que se retorne con las tareas. Asimismo, se informó que varias provincias pidieron la vuelta de la “obra pública”, aunque sea la “privada”.





Provincia que no pide, provincia que no hace



En definitiva, cada tarea que se retome contará con un estricto protocolo de sanidad. Las provincias serán las encargadas de hacerlo cumplir. Éstas, a su vez, se harán cargo de las responsabilidades por los de incumplimiento y la posibilidad de que puedan producir algún contagio. Las provincias que no fueron mencionadas, no podrán exceptuar esa actividad. Tal como informó El Intransigente, la cuarentena se podría estir hasta el próximo 10 de mayo, inclusive. Por ese motivo, podrían haber más actividades que se “flexibilicen”.