Crimen de Villa Gesell: liberaron a Pablo Ventura

Se trata del joven que había sido apresado en Zárate, la ciudad de origen de todos los sospechosos. Su familia destacó que nunca había viajado a la localidad costera donde ocurrió el asesinato.

Pablo Ventura, el último de los jóvenes que había sido detenido por el crimen de Fernando Báez Sosa, fue liberado en la noche de este martes por orden de la Justicia. Ventura era el único de los once sospechosos que había sido apresado en Zárate y no en Villa Gesell, lugar donde ocurrió el asesinato y donde fueron capturados los otros diez acusados.





Visiblemente emocionado y en estado de shock, el joven de 21 años dejó minutos antes de las 22 la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones gesellina, tras permanecer cuatro días detenido, imputado como «partícipe necesario» en el asesinato.



El joven había sido detenido en Zárate en el marco de la investigación por el homicidio ocurrido el sábado último frente al boliche Le Brique, imputado como «partícipe necesario» en el asesinato.



«No voy a hablar, no voy decir nada, no me siento bien», fueron las únicas declaraciones que realizó el joven al salir de la dependencia policial, acompañado por su padre, José María Ventura, mientras una decena de vecinos aplaudía el paso del joven.



El padre aseguró que su hijo estaba «muy mal» y «hecho mierda» tras cuatro días preso, y relató cómo fue el reencuentro con él dentro de la unidad: «Nos abrazamos cuando nos vimos y lloramos».



Informó además que, por indicación de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6, Verónica Zamboni, quien lleva adelante la causa, permanecerán hospedados en un hotel de Gesell, a la espera del arribo a la ciudad del defensor, Jorge Santoro.



En el fallo de excarcelación firmado por el juez de Garantías de Dolores, David Mancinelli, consta que Ventura deberá presentarse los días 23, 24, 27 y 28 de enero para las ruedas de reconocimiento que fueron ordenadas por la fiscal Zamboni.



Precisamente la fiscal había pedido pocas horas antes el cese de la detención del joven, por no poder acreditar que se encontrara en la ciudad la madrugada en que se produjo el ataque a Báez Sosa, tras el análisis de las pruebas aportadas por la defensa de Ventura.



El propio joven había declarado ayer ante la fiscal por 45 minutos en la sede de la fiscalía, y dijo que al momento del hecho se encontraba en Zárate, tal como sostenía su familia y cuatro testigos aportados a la causa.



Fuentes judiciales indicaron en ese sentido que el juez Mancinelli tuvo en cuenta al validar el pedido de Zamboni, «que Ventura no fue captado por las cámaras de seguridad del Municipio ni de Le Brique», que «no figura en el contrato de alquiler de la vivienda» en la que se hospedaba el resto de los imputados», y que «no fue registrado en los peajes» entre el lugar Gesell y Zárate.

AR