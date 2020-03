Coronavirus: por la cuarentena, en Misiones desde hace diez días no se registran muertes por accidentes de tránsito

Coronavirus: por la cuarentena, en Misiones desde hace diez días no se...

El titular del Consejo Provincial de Seguridad Vial, Luis Di Falco, afirmó que el número de accidentes de tránsito en Misiones disminuyó a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Indicó que por cada fin de semana se registraban entre tres y cuatro víctimas fatales en accidentes de tránsito pero que, gracias a la cuarentena, esto se revirtió.

precisó que en su mayoría estos siniestros se producían porque el conductor manejaba alcoholizado pero que desde hace aproximadamente 12 días, por el endurecimiento de las medidas sanitarias, no hubo muertes en Misiones aunque sí registraron algunos heridos, pero no de gravedad. Expresó que no sucede lo mismo en otras provincias de la Argentina, donde sí está permitida la libre circulación.

Di Falco sostuvo que mantuvo comunicación con personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desde donde le comentaron que hay ciudades argentinas donde ha bajado la incidencia de accidentes pero que, sin embargo, aún se registraban numerosos casos.

“Ahora, por la emergencia sanitaria, tenemos controles municipales, provinciales y federales. En Posadas los agentes de seguridad están blindando avenidas para controlar a la gente”, expresó.

Se refirió además a las aseguradoras que, con motivo de la cuarentena, deciden no hacerse cargo de aquellos problemas o inconvenientes que surjan en medio de toda esta situación.

Sostuvo que las personas, al firmar un contrato de adhesión al seguro, acepta las indicaciones que ya están establecidas en mencionado contrato por lo que no puedo negociar. “En las letras que la gente no lee, dice que ante la violación de la ley la compañía de seguros no se hace cargo de los siniestros”, explicó. En ese sentido manifestó que la cuarentena obligatoria, al estar enmarcada dentro de la ley, también podría funcionar de la misma manera.

“No queremos que la gente salga a la calle porque está más segura dentro de su domicilio. Tenemos que intensificar los controles en todos los lugares posibles y sumar otras medidas para que la situación se revierta a favor de la gente”, cerró.