Coronavirus: El Municipio informó sobre las NUEVAS medidas de prevención en ANDRESITO

Por medio de la presente el COMITÉ DE CRISIS se dirige a Usted con el fin de informar las NUEVAS MEDIDAS protocolares referente a las actividades en el municipio, quetendrán INICIO A LAS 0:00HS DE DÍA 18/09/2020 HASTA NUEVO AVISO.Las mismas son de carácter #OBLIGATORIO y el incumplimiento acarreará en la CLAUSURA del establecimiento.

Restricciones en la cantidad de personas:

 El futbol de cancha grande (poli deportivo, canchas privadas, canchas de barrios y

plazas) así como canchas de paddle, futbol salón, vóley se permitirá máximo 2

equipos con 10 minutos máximo de permanencia entre partidos, No está

permitido la realización de campeonatos, y partidos con público.

 Gimnasios, peluquería, centros de estéticas (manicure, pedicura y similares) se

atenderán con turnos programados, deberán intensificar las medidas de

bioseguridad, distanciamiento no menor a 2 metros entre personas.

 Supermercados, kioscos, auto servicios, bares, restaurantes, ferreterías, venta de

autopartes, talleres mecánico, centros de salud (salvo emergencias), farmacias y

tiendas en general deberán limitar el ingreso de clientes a la mitad de su capacidad

máxima (según su plan de contingencia).

SE ESTABLECE COMO HORARIO MÁXIMO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y/O

RECREATIVAS NOCTURNA LA 01:00 AM

Protocolo:

 El uso de barbijo casero o tapa boca es obligatorio dentro del territorio Provincial

(decreto 450/20).

 Los deportistas están exceptuados de utilizar barbijos o tapabocas durante el

momento de actividad física deportiva y deberán respetar el distanciamiento

deportivo.

 Es responsabilidad de la institución proveer los elementos adecuados, en cantidad

suficiente y en forma accesible en los lugares de uso frecuente para poder acceder

a una adecuada higiene de manos (lavado de manos con jabón, solución

hidroalcohólica, toallas de papel y cesto de basura).

 Disponer de dispensador de soluciones alcohol en gel, en distintos accesos a las

instalaciones para favorecer la higiene de mano.

 Deben en todo momento cumplir las medidas de prevención recomendadas por la

autoridad sanitaria:

a. Distanciamiento social: Mantenerse 2 metros de distancia entre personas.

b. Evitar el contacto físico con otras personas: por ejemplo: dar la mano,

abrazar o besar.

c. No compartir el mate, vajilla y utensilios.

d. Los platos, vasos, cubiertos, deben ser adecuadamente lavados o usar

descartables.

e. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o higienizarlas con una

solución de alcohol al 70%. El lavado de manos recomendado es de 40-60

segundos.

f. Realizarlo principalmente: antes y después de cada comida, manipular

alimentos, prendas de vestir usadas, basura y desperdicios. luego de tocar

superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.),

manipular dinero, tarjetas de crédito / débito, llaves, animales, etc.;

después de utilizar instalaciones sanitarias.

g. Toser o estornudar utilizando el pliegue interno del codo o utilizar pañuelos

descartables y luego desecharlos en un cesto de basura.

h. No llevarse las manos a la cara.

i. Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia.

j. Ventilación natural del ambiente mínimo cada hora durante 15 minutos.

k. Limpieza y desinfección del ambiente mínimo cada 2 horas según el flujo de

personas.

Mediante esto queda usted debidamente notificado.