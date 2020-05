Coronafútbol La Bundesliga está de vuelta y trajo el nuevo fútbol. El de la polémica por los festejos grupales, el de las medidas de prevención, sin hinchas y con ocho lesionados que hicieron valer los cinco cambios. A acostumbrarse…

Bienvenidos al nuevo fútbol. La sensación es rara, pero llegó para quedarse por un tiempo. La Bundesliga ​arrancó y se llevó todas las miradas y polémicas por esta nueva organización futbolera. Un clásico, nada menos, fue el foco de atención: el Dortmund-Schalke que dejó más cosas que el 4-0 final, el mejor resultado para los amarillos en el derby en los últimos 45 años.

Canchas vacías en la liga de mayor asistencia ya es todo un símbolo y las medidas de prevención se llevaban las miradas. No más saludos previos, jugadores con distancia en los bancos (habituales o improvisados) y con barbijo puesto. Y el mayor debate: el festejo de los goles. Porque Erling Haaland​ anotó el primero después del parate y lo festejó solo, con sus compañeros respetando la distancia. Una situación que rápidamente generó revolución en redes al ver los agarrones en las pelotas paradas o las barreras en los tiros libres, con acciones instintivas sin protocolo. Algo que, por ejemplo, generó la bronca del colombiano Falcao.

Pero claro, al rato los jugadores del Hertha Berlin y el Mönchengladbach no pudieron evitar la alegría de festejar y sí rompieron las reglas. En los primeros, que ganaron 3-0 hasta hubo ¡un beso en la mejilla! Sí, Dedryck Boyata se olvidó de todo y celebró así con Marko Grujic. La Bundesliga anunció que no habrá sanción por esas cuestiones, al tratarse de recomendaciones y no obligaciones en el informe protocolar de 51 páginas que dio la competición. “Espero que la gente lo comprenda. El hecho de reprimir una celebración es simplemente una indicación. Hemos dado seis veces negativo por el coronavirus, la última ayer. Las emociones forman también parte del juego, si no no necesitamos jugar”, justificó Bruno Labbadia, DT del Hertha, a los suyos.

Per Ciljan Skjelbred, del Hertha Berlin, fue uno de los ocho lesionados de la jornada (REUTERS).

Un nuevo fútbol al que en Alemania empezaron a preparar el 6 de abril, con aquella vuelta individual a los entrenamientos. Pasó más de un mes, pero para algunos no fue suficiente. En el Dortmund, por ejemplo, la previa del partido tenía a Giovanni Reyna como titular. Sin embargo, el estadounidense de 17 años con raíces argentinas se lesionó en el precalentamiento y debió jugar Thorgan Hazard, hermano de Eden y autor de un gol. Una situación que se repitió ya que en total hubo ocho lesionados en este primer día que tuvo seis encuentros en disputa: Todibo (Schalke), Rudy (Hoffenheim), Skjelbred (Hertha), Bebou (Hoffenheim), Gjasula (Paderborn) y Thuram (Mönchengladbach) se sumaron a Reyna. Algo que también era esperable, según remarcaban los especialistas físicos en la previa.

Por eso también entro mucho en juego la nueva regla FIFA: los cinco cambios aprobados hasta diciembre. Ese tema que tanto debate generó por estas tierras, allá se usó y mucho. Porque sólo dos de los 12 clubes que jugaron ayer hicieron los habituales tres cambios, el resto aprovechó para hacer entre cuatro o cinco modificaciones.