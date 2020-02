Confirmaron tres casos de Dengue serotipo 1 y 2 en Eldorado

Al respecto Mirta Caballero Secretaria de Medio Ambiente contó que son tres casos en Eldorado y uno en Santiago de Liniers. Además profundizó sobre la falta de concientización en la comunidad con respecto a la limpieza de los domicilios y la posibilidad de sancionar con “otras medidas” a los infractores.



Con respecto a la cifra que se dio a conocer en los últimos días sobre los 75 casos de Dengue confirmados en Misiones y siendo Eldorado una de las localidades señaladas. Mirta Caballero Secretaria de Medio Ambiente municipal, destacó que se encuentran trabajando fuertemente en relación al tema, “en esta época del año y con los últimos casos que se dio que son positivos. En realidad se trata de tres casos confirmados en Eldorado y uno en Santiago de Liniers”.

En cuanto al trabajo de prevención el municipio de Eldorado no solo se aboca en la tarea de fumigación en la comuna sino que también brinda apoyo a los cinco municipios del Departamento Eldorado, “la tarea en conjunto se realiza entre Municipio y el área de Salud Pública”, informó Caballero y solicitó colaboración a la comunidad para mantener la limpieza en los hogares para evitar la propagación del Dengue.

Desde el área de Medio Ambiente manifestó que para la correspondiente fumigación en los distintos barrios se manejan con datos, “durante el año de prebote- en verano- se trabaja se realiza un rastrillaje en todos los barrios, esta nueva gestión comenzó en diciembre. Ahora hay brotes, pero de igual manera atendemos los barrios de acuerdo al cronograma., en caso de haber un síntoma febril y de ser positivo se procede al protocolo de fumigación domiciliaria y 300 metros a la redonda y se repite dentro de siete días”.

Por su parte Mirta Caballero, profundizó en la concientización y explicó, “con la fumigación no se soluciona el problema del mosquito, porque coloca de 200 a 800 huevos en su vida útil que es de 30 días. Con la fumigación se elimina al mosquito adulto pero dentro de los siete días de maduración de la larva si a la semana siguiente no se elimina el reservorio de agua, volvemos a tener brote en la zona. Una forma efectiva de eliminar el dengue es descacharrizar, ya sea una tapita, bolsitas, recipientes en desuso, etc”.

Además aconsejó, “debemos adoptar un hábito, debemos sacar toda la basura de nuestros domicilios todos los días. Tuvimos problemas con los camiones recolectores pero el recorrido ya se normalizó. Se debe mantener la casa libre de reservorio de agua”.

Por último en cuanto a los casos registrados en la ciudad manifestó que son Serotipos de DEN1 y DEN 2, “No son casos tan críticos para la zona y no hay casos en lo que la vida de los pacientes corre riesgo. Pero no debemos esperar a registrar casos como los de Paraguay donde se cobró la vida de personas. Vamos a tener que tomar otras medidas para sancionar a las personas que no cumplan con la limpieza deben tener su espacio limpio, el municipio solo no puede, cada uno tiene uno cuota de responsabilidad”.

