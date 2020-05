Con recaudos, habilitaron los gimnasios, en Andresito

El Comité de crisis y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Comandante Andresito anunciaron las recomendaciones para la realización de actividad física

🔹️Caminata-trote –bicicletas:

 Máximo dos personas.

 Uso de barbijo por debajo de la nariz.

 Horarios diurnos.

 Botellas de agua y toallas individuales.

 Menores de 16 años podrán realizar las actividades acompañados por

un mayor.

🔹️ Gimnasios:

 Nómina de las personas que asisten al gimnasio en cada turno.

 Cantidad de usuarios máximo 5.

 Distanciamiento de dos metros por cada persona.

 Barbijo al ingresar

 Alcohol en gel en la entrada. Solicitar a cada persona que ingresa que lo

use.

 Alfombra húmeda al ingreso.

 Durante la realización de actividad física puede tener por debajo de la

boca. Para dialogar con el instructor debe colocarse el barbijo como

corresponde.

 Botellas con agua individual- el local no podrá tener dispenser.

 Limpieza de las maquinarias/bancos etc. con alcohol 70/30 al terminar

las actividades diarias.

 Limpieza del piso (doble balde, doble trapo) primar limpieza húmeda con

detergente. Una segunda pasada para la desinfección con lavandina/

cloro o desinfectante.

🔹️ Canchas de Pádel

 Barbijo al ingresar

 Alcohol en gel en la entrada. Solicitar a cada persona que ingresa que lo

use.

 Alfombra húmeda al ingreso.

 Nómina de las personas que asisten al establecimiento en cada turno

Limpieza en apertura y finalización de actividades diarias.

Recomendamos la limpieza del piso (doble balde, doble trapo) primar

limpieza húmeda con detergente. Una segunda pasada para la

desinfección con lavandina/ cloro o desinfectante.

 Duración de 60 minutos por grupo.

 No se permite más de 4 personas.

 Todas las personas podrán estar máximo 10 minutos antes de su

horario. Deben retirarse inmediatamente al finalizar su horario.

 No se permite ventas de bebidas alcohólicas

 No se permite público.

 Botellas de agua y toallas individuales.

Entrenamientos en espacios cerrados:

 Nómina de las personas que asisten al entrenamiento en cada turno.

 Cantidad de usuarios máximo 5.

 Entrenamiento individual.

 Duración de 45 minutos por grupo.

 Distanciamiento de dos metros por cada persona.

 Barbijo al ingresar

 Alcohol en gel en la entrada. Solicitar a cada persona que ingresa que lo

use.

 Alfombra húmeda al ingreso.

 Durante la realización de actividad física puede tener por debajo de la

boca. Para dialogar con el instructor debe colocarse el barbijo como

corresponde.

 Botellas con agua individual- el local no podrá tener dispenser.

 Limpieza del piso (doble balde, doble trapo) primar limpieza húmeda

con detergente. Una segunda pasada para la desinfección con

lavandina/ cloro o desinfectante.

🔹 Fútbol – No habilitado