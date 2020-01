China: confirman que el misterioso coronavirus se transmite entre personas

Un equipo de expertos del gobierno chino confirmó que es posible la transmisión entre humanos de un nuevo coronavirus, de acuerdo a lo que informó el líder del equipo de la Comisión Nacional de Salud de China. Este hecho aumenta las probabilidades de que este virus se propague más rápida y extensamente.

Zhong Nanshan, experto en salud respiratoria, señaló que familiares contagiaron a dos personas en la provincia de Guangdong, en el sur de China, de acuerdo con la prensa oficial. Algunos trabajadores médicos también dieron positivo en los análisis del virus, reportó el periódico en inglés China Daily.



El anuncio coronó un día en que las autoridades anunciaron un fuerte aumento en el número de casos confirmados, a más de 200, y en el que el mandatario chino pidió al gobierno tomar todas las medidas posibles para combatir el brote.



Por el momento, las autoridades sanitarias de Wuhan, principal ciudad afectada, que cuenta con más de once millones de habitantes, confirmaron la muerte de una tercera persona, 1.723 casos en total y nuevos contagios de 217 ciudadanos a causa del nuevo coronavirus. Además, se han confirmado dos casos en Tailandia, uno en Beijing y otro en Shenzen, así como en Japón y Corea del Sur.



“El reciente brote de la neumonía por el nuevo coronavirus en Wuhan y otros lugares debe tomarse con seriedad”, dijo el presidente Xi Jinping en su primera declaración pública sobre la crisis. “Los comités de partido, gobierno y departamentos relevantes en todos los niveles, deben poner las vidas y salud del pueblo en primer lugar”.



La agencia de la ONU, que tiene su sede en Ginebra, convocó a un comité de expertos para que el miércoles evalúe si el brote constituye una emergencia internacional y qué medidas deberían tomarse para manejarlo.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo este lunes que “una fuente animal” parecería ser el origen principal del brote y que se produjo una “transmisión limitada de persona a persona” entre contactos cercanos.



Según el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., “los coronoavirus humanos comunes causan enfermedades leves a moderadas en el tracto respiratorio superior, como el resfriado común. Sin embargo, se sabe que existen otros coronavirus humanos, como los identificados MERS-CoV y SARS-CoV, que con frecuencia causan síntomas graves: fiebre, tos, dificultad para respirar, que a menudo progresan en neumonía”.



Los coronavirus, que reciben su nombre por la forma de corona que adoptan vistas al microscopio, suelen atacar las vías respiratorias de los mamíferos. Solo se conocían seis tipos: cuatro provocan síntomas leves similares a los de un resfriado, mientras que los otros dos, fueron tristemente famosos en 2002. Sucede que el coronavirus del SARS, originado en China, causó la muerte de más de 800 personas en todo el mundo; mientras que en 2015 el MERS (Síndrome Respiratorio de Oriente Medio) dejó 449 muertos.



En Ginebra, la Organización Mundial de la Salud anunció que convocaría al Comité de Emergencias para una reunión el miércoles para determinar si los brotes justifican declarar una crisis de salud global.



Dichas declaraciones suelen hacerse para epidemias de enfermedades severas que amenazan con cruzar fronteras y requieren una respuesta internacional coordinada. Se han declarado emergencias globales para crisis que incluyen el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo, la emergencia del virus del zika en América en 2016 y el brote de ébola en África occidental en 2014.



Según explicó a Infobae la doctora Ana Putruele, médica neumonóloga jefa de la división Neumonología del Hospital de Clínicas “Hubo casos similares en el pasado de este tipo de virus pero no hay tratamientos probados, no hay mucho publicado al respecto”. Asimismo, especificó que es una afección poca conocida, el virus SARS-Cov es un coronavirus que originó la epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo Grave en los países del sudeste asiático, en noviembre de 2002 en la provincia de Cantón, China”.



Si bien los investigadores se encuentran trabajando a contrarreloj con varios tipos de vacunas para el Síndrome Respiratorio Agudo Grave, ninguna ha sido probada en humanos.



Si estas afecciones se reanudan, las personas deben seguir una serie de precauciones, según especifica Mayo Clinic, para evitar el contagio al entrar en contacto con personas con síntomas:



Lavarse las manos antes y después de entrar en contacto con el paciente

Usar guantes desechables

Utilizar una mascarilla quirúrgica

Lavar los artículos personales

Desinfectar superficies

Como con cualquier virus, recomiendan a su vez reducir el riesgo de infección mediante buenas prácticas de salud e higiene:



Higienizarse bien las manos, enérgicamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Tirar los pañuelos desechables usados a la basura inmediatamente y luego lavarse las manos cuidadosamente

Desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia, como las perillas de las puertas

Evitar tocarse la cara, la boca y la nariz con las manos sucias

No compartir tazas, utensilios u otros artículos con personas enfermas

No exponerse a bajas temperaturas, abrigarse adecuadamente