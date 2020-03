Cerrojo sanitario en la frontera: «Detectamos casos que podrían ser sospechosos», afirmó el ministro Pérez

La Policía de Misiones lleva adelante operativos cerrojo con retenes en todos los ingresos que tiene la provincia por riesgo de expansión de Covid-19. Esta medida implica presencia policial en pasos internacionales, aeropuertos, pasos fronterizos y puntos de comunicación con la provincia de Corrientes.

“El control policial es un refuerzo al control de Migraciones y Aduana, el gobernador dispuso estos retenes en los 31 pasos fronterizos internacionales que tiene la provincia, los dos aeropuertos, y en los cinco pasos interprovinciales de ingreso y egreso de Misiones a Corrientes”, indicó el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.

El funcionario explicó que “el contralor tiene que ver fundamentalmente con advertir circunstancias que podrían llegar a ser casos sospechosos de coronavirus, de manera tal, de dar intervención a las autoridades de salud, para ver qué medidas tomar, qué protocolos activar o no”.

“En el transcurso de estos dos días que están estos controles hemos detectado casos que podrían ser sospechosos”, advirtió.

“El virus no se traslada, lo que se trasladan son las personas, dijo el ministro de Salud ayer, y me parece una frase muy apropiada. Debemos cambiar nuestros hábitos hasta tanto se controle esta situación. En Misiones todavía no tenemos ningún caso”, afirmó Pérez. Y remarcó: “Apelamos a la conciencia social, estamos enfrentándonos a un enemigo invisible que no mata en el caso que el sistema de salud no colapse, las pandemias se controlan con conducta social”.

Por último sostuvo que “en general la gente toma bien las medidas. Hay algunos casos donde la gente se resiste. Hubo un caso en Irigoyen y otro en Posadas, ciudadanos que se resistieron a los controles”. “Las familias deben estar en sus casas, debemos evitar las aglomeraciones de gente”, insistió.