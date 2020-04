Carta Abierta de Don Roberto Beck

LA SEMILLA DE COMANDANTE ANDRESITO

wanda 3 de marzo del 2020

Al Sr Intendente

de Andresito

Ctdor Bruno Roberto Beck

S………………/……………..D,

De mi mayor consideración:

Éstandose en vísperas del 40 aniversario de su localidad, creí oportuno etregarle un escrito, el cúal narro la historia, de la forma de la creación de la semilla, que al germinar dió lugar al nacimiento de la hoy pujante localidad de Andresito.

Sin otro motivo en el que la historia quede por escrito, el lugar que corresponda lo saludo atentamente.

Roberto Beck dni 4.049.913 Wanda, Misiones.

LA SEMILLA DE COMANDANTE ANDRESITO



Esta semilla fue formada fortuitamente y en circunstancias inéditas, por varias personas en las que estoy involucrado, y por ello le doy fe de la veracidad de la historia.

No voy a transcribir fechas pues no las recuerdo, así como algunos nombres, pero que no alteran la historia.

Cierto día el pastor Rodolfo Gross, de la Iglesia Evangélica del Río de La Plata, me dice Sr Beck, no será posible que se puedan comprar las tierras en la zona entre Cabureí y Piñalito, entre el Rió Iguazú y la ruta nacional 101, que hoy son fiscales?.

Este pastor acompaño espiritualmente a las dos localidades nombradas, pues había colonos de nacionalidad Alemán-Brasileña que habitaban allí y que eran intrusos, pues ocupaban las tierras fiscales sin permiso, y el creía factible conseguir fondos de Alemania para las compras de sus tierras.

Yo le dije que no creía posible esto, justamente porque eran fiscales, pero que la idea no era descabellada, ya que permitiría que estos colonos dejen de ser intrusos, pero que había que traer colonos argentinos para así frenar la lenta pero constante y dañina ocupación brasileña, y que por ello sería prácticamente una cuestión de estado.

Al tener mucho contacto con el Ministerio de Asuntos Agrarios por ser Gerente de la Cooperativa Agrícola Wanda, en cierto momento le conté al Ministro de Asuntos Agrarios Sr. José Tkachouk la idea del pastor, y que no creía posible las misma ya que se trataba de tierras fiscales. El Ministro pensó un rato y me dijo, porqué no, lo cual me sorprendió pero quedo ahí.

En una posterior visita la Ministerio, el Ministro me cuenta lo siguiente: estando en una reunión de gabinete el entonces interventor Capitán de Navío Sr Rubén Norberto Paccanini, les preguntó si no tenían alguna inquietud que el pueda presentar en su próximo viaje a Buenos Aires. El ministro le informó que entre mate y mate le había hecho un programa de colonización en el norte de la provincia.

Una vez leído este programa, lo llevó y se lo entregó en Buenos Aires a las autoridades pertinentes, y al Ministro del Interior General Albano Eduardo Harguindeguey, le pareció interesante y dados los objetivos geopolíticos y sociales del mismo, dío vía libre al proyecto de colonización.

Para concretarlo se nombró y facultó al Teniente Coronel Retirado Homero Jauregui, a llevar adelante lo que se llamó el Plan de Colonización Andresito y hacer germinar la SEMILLA recién formada.