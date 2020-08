Brasil supera las 100.000 muertes y los 3 millones de infectados por coronavirus

La ONG Rio da Paz instaló globos rojos y cruces negras en la playa como crítica a la gestión de la pandemia por el gobierno brasileño.

“Este es un acto de ciudadanía. Me duele estar aquí y que el día de mañana mi hijo no esté a mi lado en el día del padre, aunque sí lo esté espiritualmente. Y me duele mucho ver a la gente que dice que esto es mentira, que es un bulo y un acto de terror”, decía Marcio Antonio do Nascimento Silva, padre de una víctima del Covid-19.

Mientras se superan los 100.000 muertos y los 3 millones de infectados, los hinchas del equipo Palmeiras celebraron en Sao Paulo, sin distancias, ni mascarillas, la victoria sobre el Corinthians del campeonato Paulista. Así de nada sirve que los partidos se celebren sin público.

Por eso, un colectivo de actores de Minas Gerais (a unos 500km de Río de Janeiro) ha endosado capa negra y guadaña, para simular la muerte y concienciar a la población de la necesidad de protegerse contra el Covid-19.

Fuente: Diario 26