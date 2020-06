Bares y restaurantes se aprestan para retomar la actividad

El protocolo para la atención al público en bares, restaurantes y heladerías (que algunos ya trabajan bajo modalidad delivery o para llevar) ya cuenta con el aval de la Provincia y de la Municipalidad de Posadas. Una vez publicada la reglamentación, desde el sector esperan volver al ruedo desde este fin de semana a más tardar.

Ahora se espera la publicación de la reglamentación, que se publicaría entre hoy y mañana, tendrá vigencia en toda la provincia y luego, estará en manos de cada municipio la adhesión.

Fabián Negrete, empresario del rubro, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó, «es lo que estábamos esperando, se presentaron muchas cosas con protocolos a seguir, Gustavo Alvarenga (presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares Restaurantes y Afines) está muy encima de todo esto y comentó que estaba por salir, ayer fue aprobado el protocolo pero cada municipio adherirá o no».

«Nosotros ya veníamos trabajando con un protocolo, yo el espacio lo tengo y por eso con el distanciamiento sería un tema menor, con los cubiertos nosotros lo embolsamos, con la mantelería ya ocupábamos de papel, lo que tenemos que adaptar son las cartas y el personal que va a venir una persona para explicar de qué manera avanzar», detalló.

Además contó que por el momento el funcionamiento será como restaurante y como café con los horarios establecidos de 8 a 18, «estamos haciendo delivery de comida al mediodía y por eso hacemos ese horario. Estamos viendo que el centro de Posadas se está moviendo diferente, ahora ya la gente empezó a entender un poco más, yo creo que cuando comencemos bien la gente no se va a agolpar porque la noche no se ve nadie en la calle y además al aparecer un par de casos es por eso que se cuidan».

«Yo me estoy adaptando como vinoteca, restaurante, delivery pero eso marea un poco porque es como querer hacer todo y no hacer nada. Se habló de cortar la calle y armar las mesas afuera, la verdad que está interesante pero hay que ver cómo se desenvuelve por la logística porque se necesita más personal pero se tienen que hacer pruebas para ver cómo salir adelante», afirmó.

Finalmente consideró que se encuentra en condiciones para retomar la actividad, «nosotros en este momento nos estamos moviendo, experimentando y calculando distancias, yo podría abrir el sábado de darse el protocolo porque siempre seguí en funcionamiento con el sistema delivery. Aparentemente faltaría un último ‘ok’ para que se puedan abrir este fin de semana y veremos la reserva pero en principio sería hasta las 18, para luego ir evaluando otras posibilidades».