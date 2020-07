Anunciaron que una vacuna produjo anticuerpos y entra en su tercera fase de pruebas

La prueba de la vacuna que desarrolla la compañía británica Moderna es una de las doce que tiene registrada la Organización Mundial de la Salud en todo el planeta.La farmacéutica estadounidense Moderna anunció hoy que comenzó con la fase 3 de las pruebas de su potencial vacuna contra el coronavirus y anunció que los estudios en etapas anteriores determinaron que logró generar anticuerpos, en un adelanto que el infectólogo argentino Pedro Cahn consideró “auspicioso”, aunque debe ser tomado con “un cauto optimismo”.Moderna informó que, en las fases anteriores, su vacuna experimental ARNm-1273 logró generar anticuerpos y que sus científicos están evaluando su “eficacia, seguridad e inmunogenicidad”.”Es auspicioso, pero no tenemos el resultado final porque ni siquiera tenemos los resultados de la fase 2; hay que tener un cauto optimismo”, dijo Cahn a Télam.

Agregó que el anuncio de Moderna se realizó sobre la base de “los resultados informados de la fase 1, porque los de la 2 se filtraron, pero entiendo que deben ser auspiciosos si anunciaron que pasan a fase 3” de la investigación.

La potencial vacuna es desarrollada por investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés), que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y la farmacéutica Moderna, con sede en Cambridge (Massachusetts).

Efectivamente, “el ensayo se inició, en su fase 1, sobre 45 adultos sanos entre 18 y 55 años, quienes recibieron dos dosis con 28 días de diferencia”, afirmó un artículo publicado hoy en la revista científica New England Journal of Medicine.

Luego de la primera dosis “los anticuerpos aumentaron” y volvieron a “aumentar luego de la asegunda” dosis, continuó la nota.

“Después de la segunda vacunación -siempre en la fase 1- se detectó actividad neutralizadora del suero”, confirmaron.

Y agregaron que entre los efectos adversos que tuvieron los voluntarios se presentaron síntomas como “fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia y dolor en el lugar de la aplicación de la inyección”.

“Los eventos adversos sistémicos fueron más comunes luego de la segunda dosis de la vacuna”, agregaron.

“La vacuna ARNm-1273 indujo respuestas inmunitarias en todos los participantes, y no se identificaron problemas de seguridad limitantes de los ensayos”, explicaron en el artículo los responsables del grupo de investigación de Moderna.

Y agregaron, a modo de conclusión, que “estos hallazgos apoyan un mayor desarrollo de esta vacuna”.

Moderna ratificó que trabajará, en la fase 3, con un universo de 30.000 voluntarios, con la colaboración del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

La fase 3 consiste en una prueba controlada en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, con dosis de 100 microgramos del fármaco ARNm-1273 y aplicaciones aleatorias similares de placebo, explicó el laboratorio.

Ahora, dijo Cahn, “vamos a saber si es inmunogénica”.

“Para saber si la vacuna protege y se mantiene en el tiempo vamos a necesitar más tiempo. Es un poco temprano para sacar conclusiones, salvo que la fase 3 sea muy contundente”, añadió.

Por eso, el infectólogo y asesor del gobierno argentino, agregó que “lo que aún no vamos a saber es cada cuánto vamos a tener que vacunar a la gente”.

Hasta acá, “no se han demostrado efectos adversos, en una fase dos hay que hacer búsqueda de dosis y en la fase 3 hay que buscar el estudio comparativo”, agregó Cahn.

El estudio de la fase 3 se realizará, “en este caso, con 30.000 voluntarios, de los cuales 15.000 recibirán la vacuna y otros 15.0000 recibirán placebo. Y ahí habrá que ver si hay resultados claramente diferentes”.

Por eso, y ante la falta de estos resultados, Cahn se mostró cauto y aseveró que “los medios deben tener mucho cuidado en qué manera difunden la información”.

“Es auspicioso, pero no tenemos el resultado final porque ni siquiera tenemos los resultados de la fase 2. Hay que tener un cauto optimismo”, replicó.

Por último, Cahn también advirtió que, “en esta vacuna se va a producir en Estados Unidos y primero se vacunará allí”.

Por su parte, Moderna explicó que el objetivo principal de la vacuna es evitar que las personas desarrollen síntomas de la Covid-19, evitar que la enfermedad se agrave y que los pacientes tengan que ser internados, informó oportunamente la agencia DPA.

El laboratorio completó la fabricación de la vacuna requerida para comenzar el estudio en fase 3, y ya han estimado que proyectan poder entregar, aproximadamente, 500 millones de dosis por año, y hasta mil millones de dosis anuales a partir de 2021, en asociaciones puntuales con otras compañías.

La nueva fase arrancará el 27 de julio y la finalización completa del mismo está estimada para el 27 de octubre de 2022.

La OMS tiene registradas, alrededor del mundo, doce vacunas en experimentación en seres humanos, en fase clínica.

Al mismo tiempo, Moderna anunció, desde su página de Twitter, que desde el próximo lunes ingresará al Nasdaq-100, un índice tecnológico que aloja a compañías como Tesla Inc. y Zoom Video Communications Inc.Fuente:telam