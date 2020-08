Amnistía Internacional se pronunció sobre la muerte de Cristina Vázquez

El organismo internacional aseguró que «el Estado le volvió a dar la espalda» a Cristina cuando salió de la cárcel. Además expresó que «no recibió un acompañamiento serio».

Amnistía Internacional Argentina aseguró hoy que «el Estado le volvió a dar la espalda» a Cristina Vázquez, la mujer que había estado presa 11 años acusada de un crimen por el que la Corte Suprema de Justicia la absolvió en diciembre pasado y que ayer fue encontrada muerta en su casa de Misiones. «Cuando salió de la cárcel, el Estado volvió a darle la espalda. No recibió un acompañamiento serio. Fue revictimizada. Cristina no tuvo Justicia», publicó el organismo en su cuenta oficial de la red social Twitter.



Amnistía Internacional recordó que «en diciembre de 2019, tras un fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia, Cristina había recuperado su libertad después de pasar once años en la cárcel por un crimen que no cometió». La mujer, de 38 años, fue encontrada muerta ayer cerca de las 14 en el sector de ingreso principal a su casa del barrio El Palomar de la capital de Misiones por su hermana. En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría Tercera de Posadas bajo la supervisión del juez de Instrucción 6, Ricardo Balor.