Alumnos de 5° y 6° año regresarán al aula, pero no las EFA ni los de séptimo

Un total de 16.278 alumnos de Misiones que cursan los últimos años del nivel secundario y el nivel superior no universitario volverán a los establecimientos escolares el próximo miércoles, para cerrar el ciclo lectivo 2020, marcado por la pandemia del coronavirus.

Las clases presenciales fueron suspendidas el 13 de marzo tras la declaración de Emergencia Epidemiológica y Sanitaria. En tanto, ayer el gobierno de la provincia autorizó el retorno a las aulas únicamente para quinto y sexto año de los colegios secundarios en casi todas sus modalidades.Este lunes deberá presentarse en las escuelas el personal directivo, administrativo y docente; y el miércoles, los estudiantes de escuelas comunes, técnicas y de adultos. El dictado se extenderá hasta el viernes 4 de diciembre. Si bien se habló en un primer momento, el retorno de los alumnos de séptimo grado no está contemplado en esta etapa, confirmaron desde el Ministerio de Educación.

La cartera educativa provincial notificó ayer que por decisión del gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, se autorizó la apertura de los establecimientos escolares de gestión pública y privada a los fines de realizar actividades de cierre del año lectivo para los estudiantes del último año del secundario en todas sus modalidades; del último año de educación superior; y para la realización de las prácticas profesionalizantes en la Educación Técnico Profesional (ETP), como también las aulas talleres móviles.El retorno, en tanto, no es de carácter obligatorio y queda a consideración de los padres, según manifestaron las autoridades educativas. La asistencia, además de voluntaria, será sin obligación de cumplimiento de normas de uniforme o vestimenta habituales.

En tanto, ayer el gobierno de la provincia autorizó el retorno a las aulas únicamente para quinto y sexto año de los colegios secundarios en casi todas sus modalidades.Este lunes deberá presentarse en las escuelas el personal directivo, administrativo y docente; y el miércoles, los estudiantes de escuelas comunes, técnicas y de adultos. El dictado se extenderá hasta el viernes 4 de diciembre. Si bien se habló en un primer momento, el retorno de los alumnos de séptimo grado no está contemplado en esta etapa, confirmaron desde el Ministerio de Educación. La cartera educativa provincial notificó ayer que por decisión del gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, se autorizó la apertura de los establecimientos escolares de gestión pública y privada a los fines de realizar actividades de cierre del año lectivo para los estudiantes del último año del secundario en todas sus modalidades; del último año de educación superior; y para la realización de las prácticas profesionalizantes en la Educación Técnico Profesional (ETP), como también las aulas talleres móviles.El retorno, en tanto, no es de carácter obligatorio y queda a consideración de los padres, según manifestaron las autoridades educativas. La asistencia, además de voluntaria, será sin obligación de cumplimiento de normas de uniforme o vestimenta habituales. Asimismo, desde el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) informaron que en esta instancia no está contemplado los últimos años de la modalidad rural, es decir, las Escuelas de Familia Agraria (EFA). “No volverán a la presencialidad, por lo pronto, las instituciones que tienen el sistema de internado y residencia ni las EFA ni las agrotécnicas”, señalaron a El Territorio, fuentes consultadas de Educación.Respecto a la modalidad del dictado de clases, Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación (CGE), explicó que será de “tres horas por turnos fuera de los horarios pico, de lunes a viernes. Son pocos días hasta fin de clases, tenemos previsto por calendario el 4 de diciembre”.Este lunes será la apertura de los establecimientos escolares con la presentación de autoridades y demás personal jerárquico, docente y administrativo que corresponda de acuerdo a los estudiantes convocados.El miércoles será el retorno de los estudiantes para actividades presenciales de cierre del año escolar. Comprende en forma exclusiva a los estudiantes de quinto año secundaria común, sexto año de escuelas técnicas, tercer año de las Educación de Personas Jóvenes y Adulta (Epja), tercer año superior técnico, cuarto año formación docente y aulas talleres móviles (ATM). Está contemplado que en esa misma fecha arranquen las prácticas profesionalizantes de los alumnos de las técnicas, nivel medio y superior.ProtocoloSe dará estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios elaborados por el Comité Científico de la provincia que fueran trabajados por todas las instituciones educativas en la Semana Federal de Formación Docente en octubre.Se realizarán controles epidemiológicos y de temperatura al ingreso de cada establecimiento educativo y dentro del mismo para la detección de personas sintomáticas sospechosas, en cuyo caso se procederá a su aislamiento y aviso a las autoridades de salud.La medida gubernamental se basa en que la provincia se encuentra en el rango de mediano riesgo epidemiológico de acuerdo al ‘Marco de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en escuelas en contexto de pandemia’, fijado por la Resolución 370/20 del Consejo Federal de Educación (CFE), decisión además que contó con la aprobación del Comité Científico.Se realizará control epidemiológico con agentes de salud, realizándose controles aleatorios de temperatura a los asistentes, dejando en claro que el personal docente y administrativo que se encuentre en grupo de riesgo será dispensado de concurrir por tal causa.Quiénes vuelven y cuándoLunes 9: Apertura de los establecimientos escolares con la presentación de autoridades y demás personal jerárquico, docente y administrativo que corresponda de acuerdo a los estudiantes convocados.Miércoles 11: Retorno de los estudiantes para actividades presenciales de cierre del año escolar. Comprende en forma exclusiva a los estudiantes de 5º año secundaria común, 6º año ETP, 3º año Epja, 3º año superior técnico, 4º año formación docente y ATM . Los estudiantes de la educación superior que cursan el último año de la formación docente o técnica superior podrán asistir en modalidad presencial al IES a instancias de intensificación de la enseñanza, complementación trayectorias y formalización de actividades de cierre. Las prácticas profesionalizantes de los estudiantes del 6º año de la ETP y modalidad superior, aulas talleres móviles se realizarán a partir de la misma fecha.Nuclearán unas 300 salas de Nivel Inicial en la provinciaAyer se anunció la puesta en marcha un proyecto de nuclearización de 300 salas de nivel inicial, que abarcará a 500 docentes. El anuncio estuvo a cargo del gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad. La medida mejorará el acceso a la vía jerárquica de las maestras y a su vez resolverá cuestiones de funcionamiento interno.Nancy Jara, directora del área en Misiones, explicó a El Territorio: “Va a haber una directora de nivel inicial por escuela. Esto posibilita que 500 profesoras puedan acceder a un cargo jerárquico, van a tener un ascenso y podrán acceder a ser supervisoras, que es el escalafón docente. Al no estar dentro de un Núcleo Educativo de Nivel Inicial (Neni), las colegas no tenían esa posibilidad porque pertenecían a escuelas primarias”.Del mismo modo, la acción permitirá que 10.000 niños pasen a tener directora con título específico, lo que posibilitará el mejor trabajo en territorio, materializando de manera más efectiva la política educativa de alfabetización e inclusión de los más pequeños.El proyecto asegura la creación de 53 Neni (que se sumarán a los 90 ya existentes) y en su primera etapa se crearán un total de 20, repartidos en 15 localidades misioneras: Posadas, Candelaria, Apóstoles, San ignacio, Garuhapé, Puerto Rico, Salto Encantado, Colonia Alberdi, Leandro N. Alem, Pozo Azul, San Pedro, Montecarlo, Comandante Andresito, Puerto Esperanza y Bernardo de Irigoyen.Bajo estos lineamientos, la iniciativa de nuclearización mejorará la oferta educativa, no sólo para los niños y sus familias, sino para los docentes que están en el nivel, quienes podrán mejorar su carrera profesional. “Venimos luchando y remando desde hace muchísimos años. Los 90 Neni que tenemos actualmente fueron creados a lo largo de 34 años, y ahora en un año se van a crear 53, por eso la magnitud de la noticia. Estamos felices. Es una lucha que venimos llevando hace muchísimo tiempo”, expresó Jara.Finalmente y en cuanto al cierre del ciclo lectivo, especificó que “en esta última etapa estuvimos trabajando con clases virtuales para niños de 2 años, que terminan el ciclo maternal, y con los de 5 años. Hubo mucha participación, nunca paramos de buscar la manera de llegar a nuestros niños. Ahora las inscripciones para el año que viene marchan bien, se hacen de acuerdo a las características de cada institución, algunos virtual y otros de manera presencial por turnos”.