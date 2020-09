Alertan sobre un posible desabastecimiento de naftas por una medida sindical

La Federación de Petróleo, Gas y Biocombustibles impide la salida de camiones con nafta y gasoil de las refinerías de todo el país. Piden 13,5% de aumento por 2019 y un 30% para el 2020.

El paro impulsado por la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustible que paralizó desde este viernes todas las refinerías, podría generar un desabastecimiento inminente de combustibles en todo el país, al no permitir la salida de un solo camión de combustible de ninguna de las plantas.



Por la huelga no se permite la salida de camiones con combustible de ninguna de las plantas y se estima que para esta misma noche podría haber un desabastecimiento de naftas y gasoil.



El Ministerio de Trabajo ordenó ayer la conciliación obligatoria, que no fue acatada por el gremio que reúne a 66.000 trabajadores y exige una recomposición salarial del 13,5% por el año pasado y un aumento del 30% para 2020, en un contexto de caída de más del 30% de los combustibles a raíz del aislamiento por la pandemia.



Por su parte, los empresarios argumentan que no están en condiciones de otorgar aumentos salariales en medio de la crisis de demanda provocada por la pandemia, que marcó una caída de más del 30% en la venta de combustibles por el aislamiento y la falta de actividad económica.



“Tras cinco meses sin recibir el incremento salarial correspondiente a la inflación, los trabajadores del petróleo tomarán acción directa en todo el país”, anunciaron el jueves por la tarde, tras el fracaso de la reunión con representantes de las Cámaras de Industria del Petróleo (CIP).