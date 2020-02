Alerta Mundial Coronavirus: La OMS advirtió que el mundo “debe prepararse para una potencial pandemia”

El jefe del organismo internacional indicó que todos los esfuerzos deben estar puestos en la contención de la enfermedad, que ya causó más de 2.500 muertos y cerca de 80.000 contagiados.

El jefe de la Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que el mundo debería trabajar más duro para contener la propagación del nuevo y mortal coronavirus, y debería prepararse para una “potencial pandemia”.



Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que hasta ahora la OMS no considera el brote como una pandemia, pero dijo que los países deberían “hacer todo lo posible para prepararse para una potencial pandemia”.



La nueva cepa que comenzó a propagarse en China ya dejó más de 2.500 muertos y cerca de 80.000 contagiados, en un brote que cada vez pisa más fuerte en países como Corea del Sur, Irán e Italia.



“Usar la palabra pandemia ahora no encaja con los hechos, pero ciertamente puede causar miedo. No vivimos en un mundo binario, en blanco y negro. No es ni lo uno ni lo otro. Debemos concentrarnos en la contención, mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para una posible pandemia”, explicó el funcionario.



Además, se refirió al avance internacional de la epidemia. “El repentino aumento de casos en Italia, la República Islámica de Irán y la República de Corea es muy preocupante”, destacó.



El organismo reportó que fuera de China hay 2.074 casos en 28 países, que han resultado en 23 muertes.



Además, aclaró que la OMS ya ha declarado su mayor nivel de alarma cuando la enfermedad tenía menos de 100 casos fuera de China. No obstante, envió una señal alentadora: indicó que la misión de expertos en China determinó que la epidemia en el gigante asiático ya alcanzó su pico y su meseta entre el 23 de enero y el 2 de febrero, y desde entonces está en descenso.



“¿Tiene este virus potencial pandémico? Por supuesto. ¿Ya hemos llegado? Según nuestra evaluación, aún no”, añadió.