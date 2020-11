Alerta en la frontera con Paraguay: investigan posible transporte de explosivos para un atentado en Argentina. Hace algunos días, la embajada argentina en el Reino Unido recibió un mail en el cual fue alertado sobre un transporte de explosivos que tuvo su punto de origen en Encarnación, Paraguay, y tendría como destino un objetivo de la comunidad judía en el país.Fuentes policiales le aseguraron a Infobae que la alerta de Interpol existe, que hasta el momento se investigó de dónde provino y que aún no se encontró ningún material ni tampoco el transporte en cuestión.Este medio constató que se investigaron cuentas de Facebook y allí no se descubrió ningún contenido relacionado con terrorismo. “La denuncia es anónima: hay un posible imputado libanés, pero cuando detectives lo investigaron no le encontraron nada incriminatorio”, revelaron.Fuentes cercanas a la investigación detallaron que el mensaje, recibido ayer por la mañana, alteró sobre el posible intento de ingreso a la Argentina de nitrato de amonio -un componente utilizado para la fabricación de explosivos- por parte de una persona, procedente del país vecino.Jorge Knoblovits, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas relató: “La DAIA está en tema desde el minuto cero. Estamos en contacto con el Ministerio de Seguridad, con la ministra Sabina Frederic. Las alertas tempranas están en ejecución y los niveles de seguridad también”.“El camión no fue detenido y uno de los trabajos que realizan las autoridades es detectar la existencia del mismo a través de un rastrillaje por todo el país”, agregó Knoblovits.El ingreso desde Paraguay habría sido con destino a Posadas, provincia de Misiones. En la causa interviene el Juzgado Federal N°6, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.Por otra parte, el personal de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA) consultó con la jueza y decidió poner en conocimiento de la situación a las cuatro fuerzas policiales y de seguridad federales, a la Dirección General de Aduanas y la Dirección Nacional de Migraciones, atento al posible intento de ingreso de la persona en cuestión.Fuente: Infobae