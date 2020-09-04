Alerta a los vecinos de Puerto Libertad y zonas aledañas por la aparición de nuevos casos de COVID-19 en Irala Paraguay

COMUNICADO DE PRENSA SEÑOR VECINO DE PUERTO LIBERTAD, A RAÍZ DEL COMUNICADO QUE EMITIERA LA VECINA LOCALIDAD DE » DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA» PARAGUAY. DONDE DEJA CONSTANCIA DE LA EXISTENCIA DE CASOS DE CONTAGIOS DEL VIRUS COVID 19. (Coronavirus) Y TENIENDO EN CUENTA LA VINCULACIÓN DE ORÍGENES Y HERMANDAD QUE EXISTE ENTRE LIBERTAD E IRALA.SOLICITAMOS QUE EN ESTOS TIEMPOS QUE NO SON NORMALES, TIEMPOS DE PANDEMIA, AUNAMOS LOS ESFUERZOS Y ENTRE TODOS CUIDEMOS Y EVITEMOS QUE EL VIRUS LLEGUE A NUESTRA COMUNIDAD PARA ELLO SOLICITAMOS A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUETENGAN CONOCIMIENTO DE QUE EXISTAN CIUDADANOS, QUE NO ESTENCUMPLIENDO CON LA PROHIBICION DE TRANSPONER LAS FRONTERAS YA QUE LAS MISMAS ESTÁN CERRADAS, POR DECRETO PRESIDENCIAL. SE LO HAGAN SABER A LAS AUTORIDADES, POLICIA DE MISIONES Y PREFECTURA NAVAL ARGENTINA CUIDÉMONOS ENTRE TODOS, PARA QUE PRONTO ESTEMOS TODOS JUNTOS DE NUEVO.POLICIA DE MISIONES:WHATSAPP: 3757-442346 FIJO: 03757-496569 PREFECTURA NAVAL: 03757-496200