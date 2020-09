Aíslan a personal del Samic Eldorado tras contacto con participante de la fiesta en 9 de Julio

La fiesta de cumpleaños en la localidad de 9 de Julio sigue dando repercusiones, ya que en la mañana de este viernes se dio a conocer que hay nuevos aislados en la localidad de Eldorado, ya que un enfermero del hospital Samic habría estado en contacto con personas que participaron del evento.

Al respecto el director del Hospital, Rodrigo Durán dijo, “lo que sucedió es que un enfermero estuvo en contacto con un familiar que asistió a la fiesta de cumpleaños de la abuela en 9 de Julio, por protocolo se lo aísla una semana, se le practica el hisopado, sino tiene síntomas vuelve a trabajar. Es muy difícil que se contagie pero si hubiera la posibilidad con esto se frena el foco y no se desparrama”.

Por otra parte el día domingo falleció un paciente de San Pedro al que se le practicó un hisopado, “el paciente iba a ser donante de corneas, su resultado dio no concluyente, entonces por precaución también se aísla al personal que trabajó con el paciente».

«No concluyente significa que la carga viral no fue suficiente, no certifica ni que sí o no haya tenido Covid- 19, entonces por precaución se aisló al personal. Si a los días no presentan síntomas vuelven a trabajar. Es por todo esto que hay alrededor de 10 personal de la salud aislados preventivamente, el lunes se le realiza el hisopado al enfermero y si da negativo todos vuelven a trabajar”, finalizó Duran.